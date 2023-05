Dépensant des milliards de dollars dans le tabac, les Algériens dans le top 3 arabe

Le site Fitch Solutions a récemment publié un classement des pays arabes dont les citoyens sont les plus dépendants du tabac. Ce classement est basé sur des données et des indicateurs relatifs à la consommation de tabac dans ces pays et des calculs propres au site.

En ce qui concerne les dépenses annuelles, L’Algérie se classe en troisième position avec un montant de 2.15 milliards de dollars dépensé. L’Algérie vient se positionner juste derrière l’Arabie Saoudite (2.52 milliards) et l’Egypte (9.77 milliards).

| À LIRE AUSSI : La DGSN choisit Krimo Derradji pour sensibiliser les jeunes algériens contre les drogues

Le nombre de fumeurs en Algérie avoisinait les 7 millions en 2017 selon l’aps. Le tarif annuel dépensé par un citoyen algérien fumeur peut s’élever à un chiffre conséquent. En comparaison avec nos deux voisins tunisiens et marocains, l’Algérie devance largement les deux pays en ce qui concerne les dépenses annuelles.

Voici l’ensemble du classement :

L’Égypte

L’Arabie Saoudite

L’Algérie

La Jordanie

Le Maroc

L’Iraq

La Tunisie

Les Emirats Arab-unis

Le Soudan

Le Liban

Le Yémen

Le Kuweit

Le Qatar

Oman

Le Bahreïn

Action de sensibilisation à l’occasion de la journée sans tabac

La Journée mondiale sans tabac a été soulignée lors d’une initiative organisée à Alger, visant à sensibiliser la population aux dangers du tabagisme et à soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer.

L’officier principal Amir Chergui, de la cellule de communication et relations publiques de la sûreté de wilaya d’Alger, a rappelé l’importance de cette journée.

| À LIRE AUSSI : Un million de fumeurs seront encouragés à troquer leurs cigarettes contre des vapes

En collaboration avec l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) et l’association « ElFejr », la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé une campagne dans quatre stations de bus d’Alger : 1er Mai, Maurice-Audin, place des Martyrs et Ben Aknoun.

Des médecins généralistes et des spécialistes de la DGSN et de l’association étaient présents pour fournir des explications sur les effets néfastes du tabagisme et distribuer des flyers. Ces initiatives visent à sensibiliser la population aux risques liés au tabagisme et à encourager les fumeurs à envisager d’arrêter.