La DGSN choisit Krimo Derradji pour sensibiliser les jeunes algériens contre les drogues

L’acteur devenu populaire Karim Derradji revient une nouvelle fois sur la scène publique pour le plus grand plaisir de ses fans. Après la télévision, voici qu’il s’associe avec la police algérienne lors d’un court-métrage de sensibilisation publique contre les dangers des stupéfiants.

Le jeune artiste, qui a gagné en notoriété ce Ramadan après la diffusion de la série Eddama, est suivi par plusieurs centaines de milliers d’internautes à travers le pays. Par le biais de sa plateforme sociale, les autorités espèrent toucher spécifiquement plus de jeunes.

Krimo Derradji participe à une campagne de sensibilisation contre les drogues avec la DGSN

Ce dimanche, l’acteur et comédien Karim Derradji a publié une vidéo assez particulière sur son compte Instagram. Il s’agit d’une œuvre cinématographique réalisée en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Il y joue le rôle d’un jeune homme en proie à la consommation de drogues.

Le court-métrage reprend ainsi les grands classiques de la prévention ; à savoir dépeindre de la façon la plus exacte qui soit le revers de la médaille de ceux qui s’adonnent au trafic et à la consommation de stupéfiants. Agression, vol, meurtre, prison et overdose sont abordés dans la vidéo, de quoi sensibiliser les jeunes contre les dangers de la drogue.

Karim quant à lui incarne particulièrement bien le jeune homme déstabilisé, qui finit par ne pas céder à la tentation finalement. Au vu de son dernier rôle dans la série Eddama (un trafiquant de drogue mafieux), Derradji n’a rencontré aucune difficulté à se glisser dans la peau du personnage imaginé par la DGSN.

Karim Derradji fait un tabac dans la série Eddama pendant le Ramadan 2023

Jusqu’ici pas très connu dans le milieu artistique, Derradji a fait son grand « coming out » durant le Ramadan 2023. Il avait joué jusqu’ici quelques rôles notoires, notamment celui d’un jeune simplet dans le sitcom à succès « Timousha ».

Il change totalement de personnage en interprétant un caïd de quartier, un dur à cuire prêt à tout pour faire marcher ses affaires, dans la série dramatique Eddama. Un rôle qui lui vaut un énorme succès et la reconnaissance du public pour son talent d’acteur.

Aujourd’hui, le peuple algérien espère voir Krimo Derradji jouer dans d’autres œuvres, et pourquoi pas rester dans le registre dramatique qui fait ressortir une tout autre facette de la personnalité du jeune homme.