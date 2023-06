Cours de change des devises en Algérie : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 4 juin

Le marché officiel de change permet l’échange légal et réglementé des devises avec des taux de change dépendants de facteurs économiques, politiques et sociaux. Différents acteurs interviennent au niveau du marché formel de change, à l’instar des banques, des institutions financières ou encore des investisseurs.

D’après les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de la monnaie européenne à 145.85 dinars algériens et de la vendre à 145.90 dinars algériens. Selon la même source, le taux d’achat du billet vert américain est à hauteur de 136.72 dinars algériens. Alors que son taux de vente se maintient à 136.73 dinars algériens.

Outre l’euro et le dollar, les cotations commerciales d’ouverture du dinar au niveau de la Banque d’Algérie, du 1er au 5 juin 2023, indiquent que l’unité de la livre sterling s’échange contre 169.61 dinars algériens à l’achat et contre 169.67 dinars algériens à la vente. Enfin, il serait nécessaire de noter que les citoyens s’apprêtant à accomplir le Hajj pour la saison 2023 peuvent acheter et vendre la monnaie saoudienne en Banque à 36.45 dinars algériens.

Marché noir de change : le dinar face aux devises ce 4 juin

Parallèlement au marché formel évolue un marché clandestin des devises, il s’agit du marché noir de change. Ce dernier repose sur des échanges non réglementés, qui s’effectuent en dehors des canaux officiels et légaux, laissant ainsi place à la spéculation sur les devises et aux transactions illégales.

Pour ce début de semaine, les cambistes du marché informel échangent encore l’unité de l’euro contre 225.00 dinars algériens à l’achat et contre 227.00 dinars algériens à la vente. Au niveau du même marché de change, le dollar américain unique se maintient aussi à 207.00 dinars algériens à l’achat et à 210.00 dinars algériens à la vente.

De plus, les cambistes du Square d’Alger cèdent l’achat de la monnaie britannique à 250.00 dinars algériens et sa vente à 252.00 dinars algériens. Concernant le Riyal saoudien, il s’achète en noir à 51.00 dinars algériens et se vend à 54.00 dinars algériens.

Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 4 juin

Pour conclure cet article, voici un résumé des taux de change de la monnaie nationale, le dinar algérien, par rapport aux principales devises étrangères pour ce dimanche 4 juin 2023, présenté dans le tableau ci-dessous :