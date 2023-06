Cotations du dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 3 juin

Pour ce qui est du taux de change de la livre sterling, un seul pound s’échange contre 169.61 dinars à l’achat et 169.67 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Tandis que, que sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore chère, s’échangeant contre 247 dinars à l’achat et 249 dinars à la vente.

En ce qui concerne la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce samedi 3 juin 2023, dans les cotations officielles, contre 100,64 dinars à l’achat et 100,68 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 147 dinars à l’achat et 149 dinars à la vente.

Quel est le taux de change de l’euro et du dollar américain ?

Ce samedi 3 juin 2023, l’euro qui a connu une hausse ces dernière semaines, s’échange contre 145.85 dinars à l’achat et 145.90 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 223 dinars à l’achat et à 225 dinars à la vente.

Pour conclure, le dollar américain sur le marché officiel de change est dans les cotations de ce dimanche à 136,72 dinars à l’achat et 136,73 dinars à la vente. Et sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes au même prix que l’euro, dont 207 dinars à l’achat et 209 dinars à la vente.