Bulletin Météo Algérie pour ce 8 juin : pluies éparses et ciel nuageux, que disent les prévisions ?

Dans cet article, nous vous présentons les prévisions météorologiques pour ce jeudi 8 juin 2023, mettant en avant les caractéristiques qui influenceront les conditions climatiques à travers le pays. Préparez-vous à faire face à des pluies éparses et à un ciel nuageux. Découvrez dès maintenant la météo du jour pour mieux préparer votre journée !

Dans son bulletin météo pour ce jeudi 8 juin 2023, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu un temps généralement voilé à localement voilé en général sur les régions Ouest et Centre du pays, avec formation de cellules orageuses en fin de journée sur les régions côtières et intérieures, provoquant des pluies, notamment au niveau des régions intérieures, avant de regagner les régions Centre et Ouest en fin de soirée.

En outre, Météo Algérie a fait savoir qu’un ciel généralement voilé à localement voilé couvrira les régions de l’Est du pays, avec quelques pluies éparses sur les régions côtières durant la matinée. La même source a également fait état de quelques cellules orageuses isolées sur les hauts plateaux et la région des Aurès en fin de journée. Enfin, concernant les régions Sud, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Mila et Constantine. De plus, les mêmes services ont aussi placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Naama et El Bayadh.

Prévisions météo : Découvrez les températures attendues en Algérie ce 8 juin 2023

Par ailleurs, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales prévues ce jeudi 8 juin 2023 atteindront entre 26 et 30 °C sur les régions côtières, entre 28 et 36 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 44 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 27 °C à Tipaza et à Béjaia, 28 °C à Annaba, 29 °C à El Tarf et 30 °C à Tlemcen. Mais aussi, 28 °C à Sétif, 30 °C à Khenchela, 33 °C à Chlef et 34 °C à Mascara et à Bouira. Enfin, le mercure atteindra ce jeudi 39 °C à Ouargla, 40 °C à Djanet et 42 °C à In Salah.