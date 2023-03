BEM et BAC 2023 : le ministère annonce de nouvelles directives

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a souligné la nécessité de s’assurer le bon déroulement de toutes les procédures de préparation et d’organisation des examens scolaires nationaux pour la session 2023.

Il a aussi appuyé sur l’inspection du dégrée de préparation des centres d’examen et de fournir toutes les conditions nécessaires pour que les candidats réussissent les examens le tout dans de bonnes conditions.

Abdelhakim Belabed a supervisé, au siège du ministère, l’achèvement des travaux du colloque national qui s’est tenu pour évaluer le deuxième trimestre et préparer les examens scolaires nationaux pour l’année académique actuelle. la réunion consistait a coiffer les actions liées à la préparation de la rentrée scolaire 2023-2024.

Le ministre a également confié aux responsables de 4 ateliers, des commissions nationales sous tutelle ayant un rapport avec les thèmes abordés au cours du colloque. Ils ont comme mission de suivre la mise en œuvre des résultats de chaque atelier et surmonter les difficultés éventuelles. Les responsables pourront envoyer des rapports périodiques au ministre pour plus d’efficacité et d’efficience.

Le ministre a ordonné la mise en place davantage d’efforts afin d’assurer toutes les conditions permettant une rentrée scolaire réussite. L’opération vise à améliorer les modes de gestion, en développant un système de gouvernance dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

Il souligne aussi l’importance des efforts visant à assurer la transparence, la qualité de performance, la rationalisation des dépenses et faire de la gestion numérique une pratique quotidienne dans tous les intérêts pédagogiques et administratifs.

Les dates des examens du BAC et BEM 2023 fixées

Le ministère de l’Education nationale avait récemment dévoilé les dates du BAC et du BEM de l’année scolaire en cours.

