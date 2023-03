Attaques à la seringue des élèves en Algérie : le ministère prend les choses en main

De nombreuses familles algériennes sont de plus en plus inquiètes après que plusieurs cas de piqûres de seringue visant des enfants ont été signalés dans plusieurs wilayas du pays. De ce fait, les autorités se mettent à l’action pour protéger les élèves.

Le ministre de l’Éducation nationale a ordonné le déclenchement d’opérations de sensibilisation au profit des élèves, avec l’implication de leurs parents, afin de prendre toutes les mesures de précaution pour préserver leur sécurité.

Lors de sa présidence d’un colloque national via la technologie de la visioconférence, le Ministre Belaabed a indiqué la nécessité de s’engager dans une démarche qui fasse des parents un partenaire efficace dans la sécurité et la sûreté des apprenants aux abords et abords des établissements scolaires, d’une manière qui assure une vigilance collective et fait de chaque parent présent aux abords de l’école un souci moral et solidaire pour la sécurité de tous les élèves.

Belabed a suivi des présentations sur l’état d’exécution par les directions de l’éducation des opérations liées à la gestion des ressources financières et matérielles, des ressources humaines, des structures et équipements, des opérations de soutien scolaire, et autres opérations, appréciant les efforts faite par tout le monde, ce qui a permis le versement du salaire de mars en appliquant les augmentations approuvées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ministre de l’éducation : quelles sont les autres directives ?

Le ministre a donné des instructions pour intensifier les visites sur le terrain des établissements éducatifs à tout moment et garantir la protection de leurs installations et structures. Sur le plan pédagogique, il a insisté sur le respect du calendrier de fin de semestre, la correction collective des examens en présence des élèves et la mise à disposition de leurs copies, ainsi que la tenue des conseils de classe et la saisie des notes dans les délais impartis. Le ministre a également ordonné la poursuite des actions de sensibilisation pour encourager les élèves talentueux en arts et les orienter vers la filière artistique, qui comporte quatre options, en vue de son élargissement.

En outre, le ministre de l’éducation a demandé la mise en place de campagnes de sensibilisation pour les élèves en impliquant leurs parents, afin de prendre toutes les mesures de précaution pour garantir la sécurité des élèves et faire des parents de véritables partenaires pour la sécurité des élèves dans les environs des établissements éducatifs, en assurant une vigilance collective. Il a également insisté sur le fait que chaque parent présent dans l’enceinte de l’école doit être un acteur moral et solidaire pour la sécurité de tous les élèves.

Enfin, le ministre a demandé la préparation de tous les sujets qui seront discutés lors du forum national prévu les 18 et 19 mars 2023.

Vers l’ouverture des établissements aux élèves à 7h30

Plusieurs directions de l’éducation ont envoyé une lettre aux établissements d’enseignement, leur demandant d’ouvrir leurs portes dès 7h30 du matin. Cette nouvelle procédure vise à éviter les querelles entre étudiants qui éclatent souvent devant les établissements et peuvent parfois avoir des conséquences graves, voire atteindre les tribunaux.

Selon une correspondance de la Direction de l’Education de la Province de Saïda, les élèves arrivent tôt le matin et les responsables doivent les accueillir dès leur arrivée pour éviter que ceux qui vivent loin ne quittent l’établissement.

Cette mesure préventive est censée réduire les incidents de violence qui se sont intensifiés devant les établissements scolaires.