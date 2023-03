Enseignement superieur : vers la création d’un pole de l’université américaine en Algérie

Les relations algéro-américaines sont en plein développement depuis un certain moment. Nombre de programmes boursiers aux USA sont désormais ouverts aux étudiants algériens, et des accords sont passés entre les deux parties pour améliorer les secteurs de l’éducation, du tourisme et de l’industrie.

C’est au tour du Ministère de l’Éducation Supérieur et de la Recherche Scientifique de prendre part à cet élan de fraternité entre les deux pays. Le ministre, Kamel Baddari, s’est entretenu avec l’ambassadrice US ce mercredi en vue de créer un pole universitaire américain en Algérie.

Accords de jumelage entre les universités algériennes et américaines, Baddari passe à la vitesse supérieure

L’ambassadrice des USA, Elizabeth Moore Aubin, s’est déplacée au siège du Ministère de l’Éducation Supérieure le 15 mars pour rencontrer le ministre et discuter d’éventuels partenariats entre les deux pays. Selon un communiqué officiel, les deux parties sont arrivées à un accord concernant la promotion de la vie estudiantine algérienne sur le sol américain. Les étudiants, mais aussi les professeurs et les chercheurs, pourront ainsi avoir plus de facilité pour terminer leurs études et compléter leurs thèses/documents, aux USA. La création d’un pole pour l’université américaine en Algérie a également été abordée par les deux parties.

À LIRE AUSSI : L’ambassade des USA lance la bourse Fulbright pour les étudiants algériens

Le Ministre Baddari a également appelé à accélérer la signature des accords de jumelage entre les universités des deux pays. Nous serons ainsi en mesure d’accueillir des étudiants américains pour des échanges culturels et scientifiques, au même titre que nos étudiants envoyés de l’autre côté de l’Atlantique.

Plus de pôles d’apprentissages américains dans les universités algériennes

Toujours sur la question de l’enseignement supérieur, Aubin déclare que les institutions américaines situées au sein des universités algériennes se concentrent sur l’apprentissage de l’anglais pour l’instant. Ce à quoi Baddari répond qu’il faut étendre l’activité de ces derniers pour permettre à plus de professeurs algériens de rejoindre le programme.

Les deux diplomates ont ensuite échangé sur le développement de projets de recherche collectifs entre les deux pays. Il s’agirait d’organiser des événements scientifiques qui réuniraient les universitaires algériens et américains. Aubin et Baddari ont conclu en invitant les institutions et les membres concernés à participer au prochain symposium organisé au pôle universitaire d’Oran à la fin avril 2023.

À LIRE AUSSI : USA : Comment étudier gratuitement dans une université américaine ?

Pour finir, le ministre Baddari a exprimé sa volonté d’envoyer des délégations étudiantes algériennes en immersion dans les universités américaines, pour en apprendre plus sur le domaine des start-ups.