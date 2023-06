Après Ronaldo et Benzema, une ruée des joueurs Algériens vers l’Arabie Saoudite commence ?

Le Mercato estival de 2023 n’a qu’un seul mot d’ordre : l’Arabie Saoudite. En effet, le pays du Golfe est dans tous les coups du marché des transferts des joueurs européens.

Dans sa quête d’organisation une éventuelle Coupe du Monde en 2023, l’Arabie Saoudite se donne les moyens de ses rêves. Salaires astronomiques, ponts d’or pour les joueurs et des contrats adaptés au millimètre près, la ruée vers le championnat saoudien bat son plein.

À en croire les dernières informations provenant de l’Arabie, les dirigeants saoudiens ne s’intéressent pas qu’aux joueurs européens.

Ainsi, les Saoudiens ne ménageraient aucun effort pour signer des joueurs algériens. Selon les mêmes informations, le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, serait dans le viseur de l’un des clubs du championnat saoudien.

🚨💣 L’intérêt d’Al-Ahli pour Riyad Mahrez est maintenant confirmé et concret, mais @ManCity n’a pas été approché à ce stade.@ManCity exigerait des frais de transfert cohérents pour le joueur, sans aucune chance de le laisser partir gratuitement. (via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/2RzEeo9XG0 — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 8, 2023

En manque de temps de jeu à Manchester City, Mahrez pourrait tenter une dernière expérience dans ce championnat de plus en plus présent sur la carte du football international. Des sources ont indiqué qu’une offre avoisinant les 40 millions d’euros pourraient convaincre les Cityzens.

Direction l’Arabie Saoudite pour Aimene Mahious ?

Facteur incontesté du Mercato estival de 2023, l’Arabie Saoudite semble vouloir tous les joueurs ! C’est le constat que beaucoup partagent. Cette volonté de renforcer le championnat saoudien ne serait pas uniquement exaucée en faisant appel aux services des joueurs du continent européen.

🚨DIRECTION L’ARABIE SAOUDITE POUR MAHIOUS ? En fin de contrat avec l’USMA, Mahious ne devrait pas continuer l’aventure avec les rouges et noirs. Tout porte à croire qu’il ira en Arabie saoudite. {@DZfoot} pic.twitter.com/Ji5xirGcXW — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 7, 2023

Ainsi, des sources algériennes, indiquent que l’attaquant de l’USM Alger, Aimene Mahious serait la priorité de deux clubs, un Saoudien, et l’autre Qatari. Dans ce dernier registre, Adam Ounas, ailier algérien du LOSC, serait en passe de rejoindre le championnat du Qatar, selon les mêmes sources locales.

La ruée vers le championnat saoudien : de mauvais augure pour le monde du football ?

Après le transfert tonitruant de Cristiano Ronaldo pour le club d’Al-Nassr, de nombreux joueurs de standing mondial pourraient suivre le chemin du Don.

Officialisant son arrivée, Karim Benzema a été le second joueur à rallier le championnat d’Arabie. Avec les annonces de l’arrivée de nombreux joueurs, le championnat saoudien serait la nouvelle attraction et des joueurs, et des fans du football.

Ces derniers verraient de mauvais œil cette tendance. Face aux moyens gigantesques que mettent les dirigeants en Arabie, les fans du ballon rond craignent une hémorragie des meilleurs joueurs européens.

Or, du côté de l’Arabie, les responsables assurent que ces transferts s’inscrivent dans le cadre d’une réelle volonté de promouvoir le sport le plus populaire au monde et de se présenter, dans les meilleures conditions, pour l’accueil des événements footballistiques de grandes envergures.