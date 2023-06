Annonce importante du Consulat général d’Algérie à Montréal

Le Consulat général d’Algérie à Montréal a récemment informé le public de ses nouveaux horaires d’ouverture pour la période estivale. À partir de maintenant, les bureaux du consulat ouvriront tous les samedis dès 8h00, une heure plus tôt que d’habitude.

Cette décision vise à offrir plus de flexibilité et de commodité aux citoyens algériens résidant à Montréal qui ont besoin de services consulaires.

En avançant l’heure d’ouverture, le consulat espère faciliter l’accès aux différentes démarches administratives et répondre aux besoins croissants de la communauté.

De plus, le Consulat général d’Algérie à Montréal a également annoncé que ses services seront exceptionnellement ouverts au public les lundi 26 juin 2023 et lundi 3 juillet 2023.

Ces deux jours supplémentaires d’ouverture visent à accommoder les citoyens qui souhaitent effectuer des démarches consulaires avant ou après les jours fériés du mois de juillet.

Le Canada facilite l’entrée de certains voyageurs étrangers, les Algériens ne sont pas inclus

Dans le but de faciliter l’entrée des voyageurs étrangers exemptés de l’obligation de visa, le gouvernement canadien a récemment annoncé l’ajout de 13 pays au programme d’autorisation de voyage électronique (AVE).

Ce document électronique est lié électroniquement au passeport du voyageur et permet de voyager au Canada sans visa. Selon les informations fournies par les autorités canadiennes, l’AVE est valide pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.

Dans un communiqué de presse récent, le ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a dévoilé la liste des nouveaux pays ajoutés au programme AVE. Cependant, il est important de noter que l’Algérie ne figure pas parmi ces pays récemment inclus.

Parmi les pays nouvellement ajoutés au programme AVE figurent Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, le Costa Rica, le Maroc, le Panama, les Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Seychelles, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay.