Air Transat s’associe avec ASL Airlines pour desservir le Canada depuis 3 aéroports algériens

Une nouvelle compagnie aérienne a décidé de desservir le territoire national. De plus en plus de transporteurs aériens optent pour l’Algérie pour renforcer leurs programmes des vols avec de nouvelles destinations, c’est le cas d’Air Transat qui vient de faire son entrée dans ce créneau.

En effet, cette compagnie aérienne québécoise a décidé de se mettre en concurrence avec Air Algérie, mais aussi avec Air Canada, pour desservir l’Algérie au départ du Canada. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la communauté algérienne établie au Canada qui aura droit, désormais, à un large choix de destinations.

Air Transat : le Canada désormais accessible au départ de trois aéroports algériens

Le lundi 12 juin 2023, la compagnie aérienne québécoise, Air Transat, a décidé de lever le voile sur l’une de ses nouveautés pour l’année 2023. Il s’agit notamment de l’intégration des vols de la compagnie française ASL Airlines à sa plateforme d’interlignes virtuelles.

Cette intégration des vols d’ASL Airlines à la plateforme électronique « Connectair par Air Transat » permettra aux passagers algériens établis au Canada de voyager à destination de trois aéroports algériens. Il s’agit notamment de ceux de Houari Boumediene à Alger, de Rabah Bitat à Annaba et de Abane Ramdane à Bejaia. Par ailleurs, il convient de préciser que ces vols comprennent une escale. Notamment, au niveau de l’aéroport de Paris CDG ou encore à Lyon-Saint Exupéry.

Cette nouvelle offre au départ du Canada vers l’Algérie est disponible aussi sur la plateforme numérique airtransat.com, ou encore par le biais de certains comparateurs de vols. La réservation de ces vols chez Air Transat inclut aussi un service d’assistance. Et ce, en cas de retard et d’annulation.

Avec l’ajout d’ASL Airlines, Air Transat porte le nombre de ses partenaires à 10. Et le nombre de ses destinations à 275 accessibles en Europe, en Afrique du Nord, au Canada, en Amérique centrale et du Sud et au Moyen-Orient.

