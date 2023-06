Le Canada adopte un nouveau processus d’immigration pour les travailleurs étrangers

Le Canada multiplie ses initiatives pour devenir le pays le plus attractif pour les travailleurs étrangers. En effet, ce pays, qui accueille importante communauté algérienne, opte pour tous les moyens afin de mettre fin à la crise de main d’œuvre dont souffrent ses entreprises.

Dans ce sillage, le département canadien de l’Immigration, Citoyenneté et Réfugiés a précédemment annoncé le lancement d’un nouveau processus d’immigration qui s’inscrit dans le cadre de l’un des programmes phares au Canada, l’Entrée express.

Entrée express : le Canada lance un nouveau processus d’immigration

Ce nouveau processus, de la sélection axée sur les ensembles, agit comme un catalyseur de croissance pour aider les entreprises canadiennes à pallier le besoin de main d’œuvre. Et ce, en faisant appel à l’immigration francophone. Ce nouveau système permettra d’envoyer des invitations pour présenter une demande de résidence permanente pour les candidats potentiels.

Par ailleurs, uniquement les candidats répondants aux exigences de ce nouveau processus recevront ces invitations. Pour cette année, les candidats à l’immigration canadienne doivent avoir une solide maitrise de la langue française et une expérience de travail dans les domaines suivants :

Les transports ;

L’agriculture et l’agroalimentaire ;

Les métiers du charpentier, plombier et entrepreneur ;

Les métiers de la science, des mathématiques et des technologies ;

Les soins de santé.

Ce système de sélection axée permettra au programme de l’entrée express de devenir plus réactif aux besoins de l’économie et du marché de travail au Canada, tout en prenant compte l’aspect du capital humain. Ce nouveau processus maintient le recrutement des travailleurs étrangers qualifiés qui ont le potentiel de travailler et de s’intégrer dans la société canadienne.

