Algérie – Niger : coup d’envoi de la vente des billets

La vente des billets du match Algérie-Niger a débuté ce matin via la plateforme Tadkirati. L’opération devrait connaitre un grand engouement de la part des supporters algériens qui veulent assister au premier match des coéquipiers de Mahrez au Stade Nelson Mandela.

La sélection nationale s’apprête à disputer la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023, lors de la fin du mois en cours. Le match aller aura lieu jeudi au stade Nelson Mandela à 22h. La mise en vente des billets a débuté ce matin via la plateforme « Tadkirati ».

On s’attend à ce que l’opération suscite un grand engouement des supporters algériens. Ces derniers, veulent assister au premier match du capitaine Mahrez et consorts au nouveau stade Nelson Mandela mais aussi pour les soutenir afin d’arracher les trois points et foncer ainsi vers la qualification pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Le match pourrait bien coïncider avec une première soirée ramadanèsque.

Algérie – Niger : quels sont les prix des billets ?

Les prix des billets du match Algérie-Niger ont été fixés. Ce sera 500 DA pour les tribunes basses, 900 DA pour les tribunes hautes et enfin 1400DA pour les places VIP.

Il est à rappeler que le match retour se jouera trois jours après, soit le 27 mars. Seulement, il n’aura pas lieu au Niger. Et pour cause, le pays voisin ne dispose pas de stades homologués par la CAF pour abriter un match continental.

La fédération nigérienne de football a finalement opté pour la Tunisie. Le match retour aura lieu officielle au stade Agrebi de Radès à partir de 17h.