Niger-Algérie au Ramadan : « Les Verts sont autorisés à ne pas jeûner », Bey-Aboud

Le match Niger-Algérie, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires pour la CAN-2023, coïncide avec le mois de Ramadan, soit le 27 mars prochain. Alors que le coup d’envoi est prévu à 17h, le porte-parole de la FAF, Salah Bey Aboud, affirme que les joueurs de la sélection nationale sont autorisés à ne pas jeûner.

C’est à partir de la fin du mois en cours que la sélection nationale renouera avec la compétition officielle. Elle disputera, à l’occasion, la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023. Le match aller aura lieu le 23 mars prochain au stade Nelson Mandela à 22h, tandis que le match retour se jouera trois jours après, soit le 27 mars. Seulement, il n’aura pas lieu au Niger. Et pour cause, le pays voisin ne dispose pas de stades homologués par la CAF pour abriter un match continental.

La fédération nigérienne de football a finalement opté pour la Tunisie. Le match retour aura lieu officielle au stade Agrebi de Radès à partir de 17h.

Les joueurs de l’EN vont-t-il jeûner le jour du match ?

Alors que le match aller, qui pourrait coïncidait avec le premier jour du mois de Ramadan, se jouera en nocturne, le coup d’envoi du match retour est fixé avant la rupture du jeune. Cela a suscité une polémique si le capitaine Mahrez et consorts vont jeûner le jour du match ou non. Le porte-parole et chargé de communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, répond.

« L’heure du coup d’envoi du match retour face au Niger nous gêne un peu car elle a été fixée avant la rupture du jeune. Mais je pense que les joueurs de la sélection nationale sont autorisés à ne pas jeûner, d’autant plus que le match se jouera en déplacement ». Dira-t-il.

« Je connais bien Belmadi et les joueurs. Ils vont jeûner. On espère assister à un bon match qui va se jouer dans un pays voisin. Ce sera un court déplacement qui nous arrange. On espère aussi gagner en aller et en retour et consolider ainsi notre place à la tête du groupe ». A-t-il ajouté.

Leader du groupe F avec 6 points, la bande à Djamel Belmadi fera en sorte de remporter la double confrontation face au Niger et valider ainsi son billet qualification pour la CAN-2023 plus tôt que prévu. Rappelons que le stage de la sélection nationale débutera le 20 mars prochain.