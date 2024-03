Yacine Brahimi commente son retour en équipe d’Algérie

Yacine Brahim est de retour à l’équipe d’Algérie par la plus grande porte. Il se dit content de retrouver la sélection après une très longue absence qui aura duré 26 mois.

La liste du nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, dévoilée vendredi passé, a été marquée par le retour de certains bannis de son prédécesseur Djamel Belmadi. On cite, entre autres, Yacine Brahimi.

Il faut dire que son retour était très attendu. La raison est simple, il enchaine les bonnes performances et affole les statistiques en championnat qatari avec Al-Gharafah. En effet, il compte 18 buts et 8 passes décisives depuis l’entame de l’actuel exercice. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a retrouvé une seconde jeunesse.

Un retour amplement mérité, mais aussi par la plus grande porte. Malgré son âge avancé (34 ans), le joueur est capable de servir encore la sélection nationale, notamment par sa grande expérience.

« C’est toujours une fierté d’être convoqué en sélection »

À l’issue du match disputé face à Al-Rayyan, remporté par Al-Gharafah sur un score sans appel de trois buts à zéro, Yacine Brahimi, qui s’est distingué par une passe décisive, a commenté son retour en équipe d’Algérie.

« D’abord, on est content de la victoire décrochée face à Al-Rayyan. On a réalisé le plus important, en arrachant les trois points qui nous ont permis de consolider notre place en haut du tableau […] Concernant mon retour en équipe d’Algérie, c’est toujours avec une grande fierté de représenter mon pays. Un retour après 26 mois, c’est trop ! Je suis vraiment content, très content ». A-t-il déclaré.

Rappelons que la dernière convocation de l’attaquant franco-algérien chez les Verts remonte à la CAN-2021 disputée au Cameroun. Depuis, il n’a jamais été rappelé, malgré ses bonnes performances. L’ex-sélectionneur national a été interrogé sur les réelles raisons de la mise à l’écart de Brahimi, mais il a demandé aux médias algériens d’aller poser la question au joueur.