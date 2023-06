Villes arabes les moins chères pour l’emploi international : Alger dans le top 3 (ÉTUDE)

Dans sa toute dernière étude sur le coût de la vie dans les grandes villes du monde, l’entreprise Mercer classe Alger parmi les villes arabes les plus abordables qui soient.

Au-delà d’attirer des milliers de touristes chaque année, notre capitale offre un niveau de vie élevé aux travailleurs étrangers venus s’y installer, économiquement parlant. C’est ce que vient corroborer numériquement le « Mercer’s Cost of Living City Ranking 2023 ».

Alger dans le top 3 des villes arabes les plus abordables aux travailleurs étrangers

Mercer est une entreprise américaine qui se spécialise dans le sourcing RH (ressources humaines). Forte de plusieurs milliers d’employés dans le monde, la société s’active à analyser les paramètres socio-économiques des différentes régions du monde afin d’offrir à ses collaborateurs une rémunération en adéquation avec leurs conditions de vie.

Dans le dernier rapport paru de l’entreprise, un listing des villes les plus chères au monde pour les employés internationaux est établit. Alors que beaucoup de grandes métropoles telles que New-York, Singapour ou encore, Hong-Kong, trônent au début du classement, Alger, elle, vient se placer en queue de peloton.

3ᵉ ville arabe (206e place) la plus abordable du monde pour les travailleurs internationaux, Alger est surpassée de peu par les deux capitales égyptiennes et tunisiennes, Le Caire et Tunis. Nous sommes talonnés de près par les deux villes marocaines de Rabat et Casablanca, qui occupent respectivement la 4ème et la 5ème place.

Alger dans le top 10 des villes les moins chères en 2022

La même étude, parvenue l’an passé, avait déjà démontré que la capitale algérienne était une des villes les plus abordables du monde pour les travailleurs issus d’autres pays. En 2022, Alger a gagné la 218ᵉ place du classement, marquant un léger contraste avec les résultats enregistrés en 2023.

En effet, le contexte mondial tendu, la guerre en Ukraine, les conséquences de la crise sanitaire et l’inflation internationale ont fait que le coût de la vie a légèrement grimpé, faisant perdre à Alger quelques places sur le classement.