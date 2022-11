Démographie de l’Algérie en 2022 : les chiffres clés (étude)

En 1750, la planète Terre comptait un peu plus de 600 millions d’êtres humains. Deux siècles plus tard, au sortir de la 2e Guerre mondiale, la population mondiale a atteint 2,5 milliards. Le 15 novembre 2022, selon les estimations de l’ONU, on devrait passer le cap des 8 milliards d’habitants.

En Algérie, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, nous assistons à la même croissance exponentielle de la population. En 1667, nous étions seulement 12 millions d’Algériens à peupler le pays ; en 2000, nous avons dépassé la barre des 30 millions ; aujourd’hui, nous sommes plus de 45 millions (estimation) d’hommes et de femmes à vivre sur ce territoire.

Cette augmentation de la population tend cependant à ralentir à cause de la baisse mondiale de l’indice de fécondité. Le taux annuel de la croissance démographique mondiale est tombé de 2,1 % au début des années 1960 à moins de 1 % en 2020.

Population de l’Algérie en 2022

Un rapport récent du magazine américain CEOWorld évalue la population de l’Algérie en 2022 à 45 350 000 d’habitants. Ce chiffre place notre pays à la 34e place mondiale. En outre les Algériens représentent 0,005 7 % de la population mondiale. Quant au taux de croissance démographique, il s’établit à 1,016 4 %.

| ARTICLE ASSOCIÉ : Démographie Algérie, baisse des naissances et mariages

Sur le continent africain, l’Algérie arrive au 10e rang des pays les plus peuplés. Elle est devancée par : le Nigéria (6e, 216M) ; l’Éthiopie (12e, 120M) ; l’Égypte (14e, 106M) ; la RD du Congo (16e, 95M), la Tanzanie (23e, 63M) ; l’Afrique du Sud (24e, 60M) ; le Kenya (26e, 56M) ; l’Ouganda (30e, 48M) ; le Soudan (33e, 46M).

En Afrique du Nord, en revanche, l’Algérie représente le 2e pays le plus peuplé après l’Égypte. Le Maroc se classe 39e avec 37 millions d’habitants ; la Tunisie, 79e avec 12 millions d’habitants ; la Libye, 107e avec 7 millions d’habitants ; la Mauritanie 126e avec 4,9 millions d’habitants.

Population de l’Algérie, projection à l’horizon 2050

Le même rapport indique que la population totale de l’Algérie devrait atteindre en 2030 le chiffre de 50 millions d’habitants. Et en 2050, le nombre d’Algériens vivant sur le territoire national devrait dépasser le seuil des 60 millions d’habitants. Entre 2022 et 2050, soit en l’espace de 28 ans, la population de l’Algérie va donc augmenter de 15 millions d’âmes. Il s’agit d’un taux de croissance légèrement inférieur à celui enregistré entre 1970 et l’an 2000 (+ 17 millions d’habitants).

| A LIRE AUSSI : Prix essence, diesel et GPL – l’Algérie dans le top 10 mondial (étude)

Du reste, se basant sur un indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) de 2,4 enfants par femme et sur une espérance de vie à la naissance de 82 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes, l’ONS a estimé que l’Algérie sera peuplée de 57 625 000 habitants en 2040.

Voici par ailleurs d’autres données sur la démographie en Algérie. En 2020, la population totale a augmenté de 1,93 % ; l’indice de fécondité s’était établi à 3 enfants par femmes ; le taux de mortalité infantile a baissé à 17,6 ‰. En outre, l’espérance de vie à la naissance a été estimée à 76,1 ans pour les hommes et à 79,1 ans pour les femmes. L’âge médian de la population était de 28,9 ans ; cela veut dire qu’en 2020, la moitié des Algériens avaient plus de 28,9 ans et la moitié moins de 28,9 ans. Concernant la structure par âge, les deux tiers des Algériens (64,25 %) avaient entre 15 et 64 ans.

L’état de la population mondiale en 2022

La population mondiale totale s’élève à la mi-2022 à plus de 7,8 milliards de personnes. Selon un rapport de l’ONU, celle-ci devrait atteindre les 8 milliards en novembre 2022. Et d’ici la fin du 21e siècle, donc en 2100, la population mondiale devrait dépasser la barre des 11 milliards d’habitants.

En 2022, la Chine reste le pays le plus peuplé au monde, avec plus de 1,44 milliard d’habitants. L’Inde est deuxième avec un peu moins de 1,40 milliard d’habitants. À la faveur d’une différence évaluée à moins de 20 millions d’âmes, les experts prévoient que l’Inde dépassera la Chine en tant que nation la plus peuplée de la planète d’ici 2030.

Quatorze (14) pays possèdent une population supérieure à 100 millions d’habitants et quatre-vingt-onze (91) autres ont une population supérieure à 10 millions d’habitants. La Chine et l’Inde représentent environ 36 % de la population mondiale.

| A LIRE AUSSI : Quel pouvoir d’achat pour les Algériens en 2022 ?

D’autre part, en 2002, on estime que 55,6 % des habitants de la planète vivent en Asie ; 14,5 % en Afrique subsaharienne ; 14,1 % en Europe et Amérique du Nord ; 8,3 % en Amérique latine et aux Caraïbes ; 6,9 % (549 millions) en Afrique du Nord et Moyen-Orient ; 0,6 % en Océanie.

Les dix pays les plus peuplés en 2022 sont : la Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Indonésie, le Pakistan, le Nigéria, le Brésil, le Bangladesh, la Russie et le Mexique.

D’un autre côté, les dix pays et territoires du monde les moins peuplés sont : la Cité du Vatican (799 habitants), Tokelau (1378), Niue (1622), les Îles malouines (3539), Montserrat (4965), Saint-Pierre-et-Miquelon (5759), Saint-Barthélemy (9945), Nauru (10 903), Wallis-et-Futuna (10 982) et Tuvalu (12 066).