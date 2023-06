Le jeune comédien Karim Jebli, qui est d’origine algérienne, victime d’une tentative de meurtre à Marseille. En effet, le samedi 3 juin 2023, l’acteur français Karim Jebli a été agressé dans une cité de Marseille. Victime d’une tentative de meurtre, il a été passé à tabac et blessé par balle.

Le comédien de 28 ans, connu pour son rôle dans la websérie « Les Déguns », a été transporté en urgence à l’hôpital de la Timone où il a été pris en charge dans un état grave. Quatre personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

D’après les informations recueillies par le Journal du Dimanche, Karim Jebli a été agressé à coups de barre de fer avant d’être visé par des coups de feu. Une balle de petit calibre l’aurait touché au bassin.

C’est une riveraine du quartier de La Sauvagère, dans le 10ème arrondissement de Marseille, qui a alerté la police après avoir entendu des détonations en début de soirée. Les forces de l’ordre arrivées sur place n’ont rien trouvé mais ont été contactées par l’hôpital de la Timone où Karim Jebli venait d’être admis. Le jeune homme souffrait d’une fracture du crâne et d’une importante blessure par balle. Son pronostic vital était alors engagé mais il est aujourd’hui hors de danger.

Quatre suspects interpellés et placés en garde à vue

En outre, la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône a été chargée de l’enquête sur cette tentative de meurtre. Quatre personnes ont été interpellées à proximité d’un local technique où les enquêteurs ont découvert une barre de fer, une massette, une cagoule, un sweat-shirt ensanglanté et 400 € en liquide. Une voiture a également été retrouvée sur place. Les suspects ont été placés en garde à vue et les enquêteurs doivent déterminer s’ils sont impliqués dans l’agression ou dans un trafic de drogue dans la cité.

Pour conclure, il est important de rappeler que le jeune comédien, Karim Jebli a connu le succès via la websérie Les Déguns, diffusée sur YouTube depuis 2014. Le programme compte quatre saisons qui cumulent les millions de vues et ont accueilli des « guests » comme Soprano, Bengous, JUL ou Camille Lellouche. La série a été adaptée au cinéma en 2018 et une suite est prévue pour la fin de l’année. Karim Jebli a également fait une apparition dans le film Taxi 5.