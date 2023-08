Tebboune préside la cérémonie célébrant la Journée Nationale de l’Armée

Ce samedi 5 aout 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé au Cercle de l’Armée à Beni Messous (Alger), pour superviser la célébration du de la Journée Nationale l’Armée.

Le Président de la République supervise la cérémonie en l’honneur des vétérans de l’Armée, aux familles des martyrs du devoir national, ainsi qu’aux blessés graves engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Le Jour de l’Armée nationale populaire, commémoré chaque 4 août, rend hommage au rôle fondamental de l’Armée de Libération nationale dans la construction du pays, la préservation de l’unité nationale et la défense de la souveraineté.

L’officialisation de la Journée Nationale de l’Armée a été décidée lors d’une réunion présidée par le Chef Suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale, en début de l’année 2022. Cela marque la transformation de l’Armée de Libération nationale en l’Armée nationale populaire le 4 août 1962 et reconnaît les efforts de l’Armée algérienne pour défendre le pays avec bravoure.

Une journée qui exprime la reconnaissance envers les éléments de l’ANP

La célébration de la deuxième édition du Jour de l’Armée nationale populaire rend hommage à la mémoire nationale, exprimant une reconnaissance incommensurable envers les fils fidèles du pays, qui se sont sacrifiés pour assurer notre liberté et notre souveraineté sur notre terre.

En cette journée, le Président Tebboune a également prononcé un discours inspirant, soulignant l’importance de l’Armée nationale populaire dans la préservation de la sécurité du pays et la protection de la patrie contre toutes les menaces.

Les festivités de la Journée Nationale de l’Armée comprennent une série d’activités et de cérémonies en l’honneur des vétérans, des familles des martyrs et des blessés de guerre. C’est l’occasion de mettre en valeur leur courage et leur dévouement inébranlable envers la nation.

