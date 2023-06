Poutine veut augmenter le nombre de bourses d’étude pour les Algériens

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Abdelmadjid Tebboune, le président russe, Poutine, a annoncé que la Russie avait décidé d’augmenter le nombre de bourses d’études accordées aux étudiants algériens. La Russie aspire en effet à mener plusieurs actions pour former des cadres en Algérie, et ce, dans de multiples domaines.

La Russie offrira plus de bourses pour les étudiants algériens

Selon Vladimir Poutine, près de 20 000 Algériens ont déjà fait leurs études dans des établissements d’enseignement russes, alors que 1 500 poursuivent actuellement leurs études là-bas. Dans le même contexte et compte tenu de la forte demande pour étudier en Russie, ce dernier a souligné qu’une décision d’augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants algériens a été prise.

Dans son discours, le président russe a également indiqué que son pays formerait des professionnels algériens dans des domaines techniques tels que l’assemblage automobile, favorisant ainsi l’échange d’expériences.

Bientôt des VISAS électroniques pour aller en Russie

En mars dernier, le département développement du tourisme en Russie, présidé par Tatyana Sharshavitskaya, avait annoncé le souhait du pays de lancer le processus d’obtention de VISA électronique. En ajout à ça et pour palier au manque de cartes de crédit (MasterCard), la Russie veut par ailleurs lancer des cartes de paiements pour les étrangers.

Ces mesures permettront aux voyageurs issus de 50 pays dans le monde de se rendre dans le pays avec plus de facilité. La durée des VISAS électroniques est de 60 jours et ouvrira la voie aux touristes étrangers pour visiter le pays et y établir des activités commerciales sans passer par un processus administratif long et fastidieux.