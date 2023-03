La Russie veut lancer son visa électronique

Après une fermeture totale des frontières qui a duré plus de deux ans, dans nombreux pays dans le monde ont été gravement impactés. En effet, le secteur du tourisme a connu une forte stagnation durant cette période, laissant derrière de nombreuses conséquences.

Cependant, après l’amélioration du contexte sanitaire dans le monde et l’ouverture totale des frontières, ces pays doublent leurs efforts pour reprendre leurs activités et déploient de nouvelles facilitations permettant aux passagers étrangers de voyager plus facilement. Parmi ces pays qui ont décidé de d’offrir plus de facilitations pour les voyageurs étrangers, la Russie.

Russie : des visas électroniques pour les voyageurs en provenance de 50 pays

Lors du congrès des agences de voyage organisé par l’Union russe de l’industrie de voyage, la cheffe du département développement du tourisme en Russie, en l’occurrence Tatyana Sharshavitskaya, a fait savoir que son pays veut lancer le visa électronique et les cartes de paiements pour les étrangers. Selon cette responsable russe, les touristes étrangers pourront faire leur demande de visas électronique vers la Russie.

Pour rappel, le gouvernement russe a décidé, en 2020, d’adopter le dispositif des visas électroniques pour permettre aux voyageurs en provenance de 50 pays dans le monde de se rendre dans le pays. Cependant, en 2021, les autorités russes ont décidé de retarder la mise en place de ce nouveau système. Et ce, en raison de la propagation du Covid-19. Ce visa électronique est valable pour 60 jours, et permettra aux voyageurs étrangers de rejoindre la Russie pour des fins touristiques et commerciales.

Par ailleurs, pour résoudre les problèmes de paiement liés à la suspension des services de Visa et de MasterCard sur le territoire russe, le pays veut également mettre en place un outil, appelé « Tourist Card ».

