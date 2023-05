Nomination d’Amar Belani en tant qu’ambassadeur d’Algérie en Turquie

La Turquie approuve la nomination d’Amar Belani en tant qu’ambassadeur de l’Algérie. En effet, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a annoncé que le gouvernement turc avait donné son accord pour la nomination de Amar Belani en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie. Une annonce faite dimanche dernier dans un communiqué de l’APS.

Amar Belani, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, sera désormais l’ambassadeur de l’Algérie en Turquie. Cette nomination a été approuvée par le gouvernement turc, ce qui est une bonne nouvelle pour les relations diplomatiques entre les deux pays.

La nomination d’Amar Belani en tant qu’ambassadeur de l’Algérie en Turquie est une étape importante dans les relations entre les deux pays. Les relations entre l’Algérie et la Turquie se sont renforcées ces dernières années, en particulier dans les domaines de la coopération économique et de la sécurité.

Le rôle de l’ambassadeur dans le renforcement des relations diplomatiques

La Turquie et l’Algérie ont des intérêts économiques communs, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Les deux pays ont également coopéré dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qui reste un défi majeur pour les deux pays.

En tant qu’ambassadeur de l’Algérie en Turquie, Amar Belani aura un rôle important à jouer dans le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il sera le représentant officiel de l’Algérie en Turquie et devra travailler en étroite collaboration avec les autorités turques pour promouvoir les intérêts de l’Algérie.