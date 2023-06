Née en 1894 et âgée de 129 ans, la doyenne de l’humanité serait-elle algérienne ?

Stiti Sarhouda, une Algérienne âgée de 129 ans, est considérée comme la personne la plus âgée en Algérie.

Selon les informations figurant sur sa carte d’identité, cette centenaire est née le 06/07/1894 à Guelma. Elle affirme avoir vécu de nombreux événements au cours de sa vie, tels que la colonisation française de l’Algérie, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie.

Dans le cadre d’un reportage réalisé par une chaîne arabophone, elle a déclaré que le royaume d’Arabie saoudite lui avait proposé à trois reprises de réaliser un pèlerinage entièrement pris en charge.

Actuellement, la centenaire se trouve à Batna, hospitalisée pour subir une seconde opération. Elle a d’ailleurs exprimé sa gratitude envers le personnel hospitalier pour leur travail.

En ce qui concerne les records de longévité mondiaux

Les records de longévité suscitent souvent fascination et émerveillement. Parmi les personnes les plus âgées au monde, plusieurs records ont été établis.

Jeanne Calment, une française née le 21 février 1875, détient le record officiel de la personne ayant vécu le plus longtemps, avec une vie qui s’est étendue sur 122 ans et 164 jours.

Un autre cas notable est celui de Sarah Knauss, qui est la personne la plus âgée jamais enregistrée aux États-Unis. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 119 ans et 97 jours avant de s’éteindre en 1999.

Le Japon est également connu pour sa population vieillissante, et Kane Tanaka y détient le titre de la personne la plus âgée du pays et du monde entier actuellement. Née en 1903, elle a déjà franchi le cap des 118 ans.

Ces records témoignent de la longévité exceptionnelle de ces individus et de leur capacité à défier les limites de l’âge. Ils soulignent également l’importance de la santé, des soins appropriés et du mode de vie dans la poursuite d’une vie longue et épanouissante.