Ils passent l’examen du BEM à 53 et 69 ans, ces Algériens determinés à reussir

On dit souvent qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre et que l’humain est un éternel élève de la vie. Cet adage illustre parfaitement la volonté et la résilience de deux Algériens, un homme et une femme, vivant à des kilomètres l’un de l’autre, mais partageant le même but : réussir à décrocher leur Brevet d’Enseignement Moyen malgré leur age avancé.

Malgré leur âge avancé et les contraintes qui vont avec, ils ont tous deux bravé les aléas de la vie pour donner un second souffle à leur cursus scolaire. Zoom sur les 2 candidats les plus âgés de cette session 2023 du Brevet d’Enseignement Moyen en Algérie.

Un sexagénaire et une quinquagénaire candidats au BEM 2023



La soif de connaissance a poussé une quinquagénaire et un sexagénaire, originaires de deux régions différentes, à poursuivre leurs études des années après leur abandon. El Hadj Salem Benmadani, du haut de ses 69 ans, a passé les épreuves du BEM ce lundi à Djelfa, après un cursus non sans embûches.

De son côté, Hedda Harkati, bientôt 53 ans, n’a éprouvé aucune honte ou difficulté à passer les épreuves en compagnie des autres élèves de l’enseignement moyen à Khenchela. Les deux candidats ont été accueillis à bras ouverts par les chefs de centre de leurs régions respectives, qui leur ont fourni le soutien moral et les conditions nécessaires à leur réussite.

Reprise des études tardive : une histoire, un parcours

Ayant passé la majeur partie de sa vie illettré, El Hadj Salem Benmadani décide en 2002 de briser le cycle de l’ignorance. C’est en 2009 qu’il franchit le pas et s’inscrit à un programme d’études par correspondance.

Malgré les échecs qu’il essuie, El Hadj Salem ne baisse pas les bras et continue à donner le meilleur de lui-même alors qu’il a bien entamé la cinquantaine. Il passe avec brio la 1ère, la 2ᵉ et la 3ᵉ année de l’enseignement moyen, avant de se confronter à l’examen final du cycle ce lundi.

De son côté, Hedda a toujours nourri un amour pour les études depuis son plus jeune âge. Les circonstances de la vie ne lui permettent pas de continuer son cursus étant jeune, mais elle ne se laisse pas abattre pour autant. Elle décide de reprendre ses études depuis son domicile et se penche sérieusement sur ses cours, qu’elle révise entre deux tâches ménagères.