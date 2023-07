Meriem, 3ans est portée disparue depuis 4jours a Bordj Bou Arreridj

Les services de la protection civile de la wilaya de Bordj Bou Arreridj poursuivent leurs efforts dans la recherche d’une fillette disparue dans le village de Bougatn, commune de Thénia Nasser, circonscription de Mejana. La petite n’a pas été vue depuis maintenant quatre jours.

Dans un communiqué, la protection civile a donc souligné que ses unités, en coordination avec l’armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale, continuent d’opérer des recherches intensives pour retrouver la fillette égarée. Les équipes ont scruté la région et les environs du village de Bougatn dans le cadre de ces opérations.

Une équipe de plongeurs a donc été déployée pour sonder et explorer les puits de la région dans le cadre de cette recherche. En outre, l’équipe de recherche a été renforcée par une unité cynotechnique de l’unité principale ainsi que par une unité de la wilaya de Batna.

Disparition de Meriem : l’avis de recherche

L’information de la disparition de la fillette nommée Meriem, âgée de trois ans et originaire de la municipalité de Ouled Derradj dans la wilaya de M’sila, s’est propagée sur les réseaux sociaux. La petite Meriem s’est perdue dans le village de Bougatn, municipalité de Thénia Nasser, où elle était en visite familiale.

L’avis de recherche partagé annonce alors la disparition de la fillette nommée Meriem, fille d’Hussein, résidant à Ouled Derradj, wilaya de M’sila. Elle s’est rendue avec ses parents dans le village de Bougatn, municipalité de Thénia Nasser, wilaya de Berj Bou Arririj. La petite fille, âgée de trois ans, a été portée disparue hier après-midi. Elle était vêtue d’une tenue bleue et d’une chemise. Les forces de gendarmerie nationale, les services forestiers et la protection civile sont actuellement mobilisés dans les recherches. Nous faisons appel à la collaboration de tous dans la région pour participer à cette opération de recherche. Nous prions pour qu’elle soit retrouvée saine et sauve dans les plus brefs délais, si Dieu le veut.

Les efforts pour retrouver Meriem se poursuivent sans relâche et l’espoir reste vif. Nous espérons tous que cette histoire se terminera par des retrouvailles joyeuses et rassurantes.