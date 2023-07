08 décès dans un accident de la circulation à Bordj Bou Arreridj, le conducteur d’un bus arrêté

Le Conseil judiciaire de Bordj Bou Arreridj a émis un communiqué aujourd’hui, jeudi, concernant l’accident de la circulation tragique survenu hier sur l’autoroute est-ouest, à Hammam El Biban dans la commune d’El Muhair, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. L’accident a malheureusement causé la perte de 8 vies et a fait 18 blessés.

Selon le communiqué, le conducteur du bus impliqué a été immédiatement appréhendé par la Gendarmerie nationale. Aujourd’hui, il a été présenté devant le Parquet près le Tribunal de Mansourah, suite à quoi une enquête judiciaire a été ouverte pour les chefs d’accusation d’homicide involontaire et d’excès de vitesse par un véhicule de transport en commun.

De plus, l’accusé est également poursuivi pour avoir commis un acte qui empêche la survenance d’un délit contre l’intégrité du corps humain.

Le communiqué précise que l’accusé a été placé en détention provisoire en attendant les résultats de l’enquête judiciaire. Cette mesure vise à garantir le bon déroulement des investigations et à assurer la préservation de l’intégrité de l’enquête. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident tragique et rendre justice aux victimes et à leurs familles.