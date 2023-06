Man City remporte la première Champions League de son histoire, Mahrez sur le toit de l’Europe

Ça y est. Le Manchester City remporte, enfin, sa première Ligue des Champions. En effet, les Cityzens de Pep Guardiola se sont défaits des Italiens de l’Inter de Milan au bout du temps réglementaire de cette 68e finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Ainsi, en dépit des souffrances et des moments de doutes, les mancuniens décrochent la première étoile européenne de leur histoire. Un titre qui a été, et pendant longtemps, au centre du projet des Cityzens depuis leur rachat.

🚨 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑳 !!! 🏆 🇪🇺 MANCHESTER CITY REMPORTE SA PREMIÈRE 𝑳𝑰𝑮𝑼𝑬 𝑫𝑬𝑺 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 de son 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 et réalise le 𝑻𝑹𝑬𝑩𝑳𝑬 !!! J’ai pas les mots, c’est le 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗕𝗘𝗔𝗨 𝗝𝗢𝗨𝗥 de l’histoire du club. 💙🤍 MERCI @ManCity 🥹 pic.twitter.com/xHXYdVpGLp — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 10, 2023

Sur la plus petite dès marge, 1-0, les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, ont clos leur saison en apothéose. Privés très tôt dans la rencontre de leur métronome, Kevin De Bruyne, les Skyblues se sont confiés au milieu de terrain espagnol, Rodrigo, pour débloquer le score.

Ainsi, sur une frappe parfaitement millimétrée, le milieu de terrain ibérique a libéré les siens en officialisant le titre tant attendu pour le club de City. Un titre qui leur a permis de décrocher, entre autres, un triplé Championnat-Coupe-Coupe d’Europe historique.

Finale Champions League 2023 : la délivrance pour Mahrez et les Cityzens

Laissé sur le banc, l’international algérien, Riyad Mahrez, n’a pas pris part à cette rencontre. Or, son nom sera inscrit dans la légende du football, lui qui devient le second joueur algérien à remporter la Coupe aux grandes oreilles, le trophée des plus prestigieuses compétitions européennes.

🚨 Riyad Mahrez 🇩🇿 devient le deuxième Algérien de l’Histoire à remporter la Ligue des Champions 🇪🇺 après Rabah Madjer avec Porto en 1987. pic.twitter.com/Aee5GUrW2T — Actu Foot (@ActuFoot_) June 10, 2023

Ultra favoris avant le début de la rencontre, les Cityzens n’ont pas pratiqué leur football alléchant qui leur a été connu au cours de cette saison.

🇩🇿 RIYAD MAHREZ A TER-MINÉ LE JEU. 🆕🏆 LDC

🏆🏆🏆🏆🏆 PL

🏆🏆🏆 EFL Cup

🏆🏆 FA CUP

🏆 Community Shield

🏆 Championship

🏆 CAN

🥇 1 BO africain

🥇 Joueur de la saison en PL

🥇 Meilleur passeur africain de PL

7️⃣e au Ballon d’OR dont 4 TOP 20

🤯 4x équipe africaine de l’année pic.twitter.com/ib1vUlnM39 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 10, 2023

Cependant, les hommes du tacticien catalan, Pep Guardiola, ont tenu bon jusqu’au sifflet final du match. Non sans souffrir, Manchester City est désormais sur le toit du football européen !

De son côté, Pep Guardiola remporte, enfin, un titre qui lui faisait défaut depuis son sacre avec le FC Barcelone en 2011. Une belle consécration pour la saison de tous les succès du côté des bleus de Manchester.