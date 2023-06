Mahrez annoncé en Arabie Saoudite : le conseil de Belmadi au joueur

Riyad Mahrez est annoncé au club saoudien Al-Ahli. Le sélectionneur national Djamel Belmadi le conseille de rester dans un grand club comme Manchester City.

C’est le sujet qui continue à faire l’actualité des médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Riyad Mahrez pourrait quitter Manchester City pour rejoindre le championnat saoudien. Le club Al-Ahli Saudi FC lui aurait fait une offre astronomique pour le convaincre de venir.

Mais le sélectionneur national Djamel Belmadi ne souhaiterait pas voir son joueur aller tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien. Pour lui, le capitaine des Verts est encore capable d’évoluer dans le haut niveau avec Manchester City, malgré son âge un peu avancé (32 ans).

« Concernant le transfert de Mahrez en Arabie Saoudite, je n’ai pas d’informations. Mais je pense qu’il est bon en championnat anglais. On a toujours plaisir de le voir jouer à chaque fois. Ce n’est pas possible de le voir jouer régulièrement dans une équipe dont l’effectif est étoffé. Il était un élément important dans son équipe et l’un des grands artisans des différentes consécrations de Manchester City. Je le trouve très bien en Angleterre, j’espère qu’il reste ». Dira-t-il lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin au CTN de Sidi Moussa.

Belmadi ne ferme pas les portes de l’EN à Belaïli

Ce n’est pas une surprise. Youcef Belaïli n’a pas été retenu pour le stage du mois de juin. Le driver des Verts a profité de la conférence de presse de ce matin pour faire taire les rumeurs. En effet, il affirme qu’il n’a pas fermé les portes de l’EN à l’Oranais.

« Youcef Belaïli est actuellement sans club, c’est la simple raison pour laquelle il n’a pas été retenu. Une fois il trouve un nouveau club et sera compétitif, il sera de nouveau sélectionnable. Point barre ». A-t-il indiqué.