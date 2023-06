Du nouveau dans le dossier du transfert de Mahrez en Arabie Saoudite

Et si Riyad Mahrez rejoignait le championnat saoudien lors du mercato estival ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. Selon plusieurs médias français, anglais et arabes ou encore le journaliste crédible Fabrizio Romano, le capitaine des Verts a bel et bien des touches avec le club saoudien Al-Ahli.

Depuis quelques semaines, la planète football s’agite au rythme des offres folles de l’Arabie Saoudite. Ce pays est prêt à toutes les folies pour les stars du football mondial. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les Saoudiens tentent d’autres grands noms du ballon rond. On cite, entre autres, Luca Modric et N’golo Kante.

Aux dernières nouvelles, la star algérienne Riyad Mahrez serait également dans le viseur d’un club saoudien. Al-Ahli Saudi FC, puisque c’est de lui qu’il s’agit, souhaiterait s’offrir l’attaquant de Manchester City. On croyait qu’il s’agit juste d’une rumeur au début. Apparemment, il y a bel et bien des touches entre le capitaine des Verts et le club saoudien.

En effet, une importante offre a été faite à Riyad Mahrez. Une information révélée par le journaliste anglais James Benge et confirmée par « RMC Sport ».

Un autre journaliste confirme également des touches entre le natif de Sarcelles et le club saoudien. Il s’agit de Fabrizio Romano, connu pour ses informations crédibles.

« L’équipe saoudienne d’Al-Ahli s’intéresse à Riyad Mahrez, confirmée et concrète car elle veut signer la star algérienne. Mais Manchester City n’a pas encore été approché à ce stade ». A-t-il écrit sur son compte twitter.

Mais apparemment, les Cityzens devraient placer la barre très haut pour céder Riyad. Certes, il ne joue pas régulièrement, mais il fait partie des plans de l’entraineur Pep Guardiola. Un joueur qui a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. « Man City exigerait des frais constants pour Mahrez, aucune chance de le laisser partir gratuitement ». Ajoute le journaliste italien.

A 32 ans, Mahrez pourra-t-il refuser un dernier contrat énorme pour la fin de carrière ? On en saura davantage dans les jours à venir, soit après la finale de la Ligue des Champions UEFA Manchester City-Inter Milan.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC

Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023