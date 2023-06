L’USM Alger, dernière ligne droite avant un sacre qui se dessine en Coupe de la CAF

Victorieuse à l’issue de la première manche de la finale de la Coupe de la CAF, l’USM Alger n’est qu’à 90 minutes d’un premier sacre africain de son histoire.

En effet, les hommes de l’entraîneur algérien, Abdelhak Benchikha recevront, dès ce soir à 20h, l’équipe tanzanienne des Yong Africans au Stade du 05 juillet, pour la dernière danse avant un sacre qui se dessine.

🇩🇿 @USMAofficiel 🆚 @yangasc1935 🇹🇿

🏟️ Stade 5 Juillet 1962

🏆 #TotalEnergiesCAFCC Final!

🕙 19:00 GMT

The team to lift the trophy is ___. pic.twitter.com/beeVZ2TOSU

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 3, 2023