Le torchon brule entre Farida Herhar et Aida Ababsa pour une histoire de look

L’actrice Aida Ababsa a fait son grand début sur la scène nationale ce Ramadan, en interprétant un rôle semi-principal dans la série à succès Eddama. Sa performance lui a valu l’admiration du public et la reconnaissance de plusieurs acteurs de la scène cinématique algérienne.

Toutefois, sa montée en popularité n’a pas suscité que des commentaires positifs. Certaines figures de la scène artistique n’ont pas hésité à contester son talent et à remettre en cause l’originalité du personnage qu’elle dessine en publique. C’est le cas notamment de l’actrice Farida Herhar, qui l’accuse ouvertement de plagier son look.

Un succès peu mérité pour Aida Ababsa ce Ramadan ? Farida Herhar exprime son opinion

Invitée sur un plateau récemment (El Hayat TV), l’actrice Farida Herhar s’est livrée sur ses relations avec les autres professionnels du domaine cinématographique algérien. En abordant le sujet de ses états d’hostilités avec d’autres actrices, cette dernière a spécifiquement ciblé une d’entre elles, qu’elle qualifie de « pseudo-actrice » et qui aurait connu une réussite peu méritée ce Ramadan.

À LIRE AUSSI : Eddama – Aida Ababsa : « Saliha Tchaklala » est un personnage réel

« Quand on réussit, c’est qu’on est parvenu à interpréter un rôle à la perfection, à rentrer dans la peau du personnage. Cette personne n’a rien interprété puisqu’elle est comme ça de nature ».

Pour Farida, qui avouera plus tard viser Aida Ababsa, la performance ne mérite pas autant d’éloges. Cette dernière n’aurait pas eu à fournir d’efforts, car elle représente elle-même le personnage qu’elle a joué, « « Saliha Tcheklala ».

Farida Herhar accuse Aida Ababsa de copier son look

Dans la suite de son interview, Farida Herhar pointe également du doigt le feud qu’elle entretient de façon indirecte avec Ababsa. Les deux actrices ont, par nature, des traits faciaux assez similaires, en plus d’adopter toutes deux les mêmes techniques de maquillage. Cette situation a donné lieu à une sorte de rivalité entre les deux, où chacune essaye de prouver qu’elle est celle à l’origine du fameux « look ».

À LIRE AUSSI : Déçue et en colère, Aida Ababsa fait-elle ses adieux à la scène artistique algérienne ?

Pour Herhar, c’est indubitablement Ababsa qui a copié son apparence. Elle fait d’ailleurs référence au récent changement de style de l’actrice en appui à son hypothèse « Elle dit partout que je suis jalouse d’elle, mais qui a copié l’autre ? Qui a changé de look récemment pour me ressembler ? ».