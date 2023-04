Aida Ababsa, l’actrice algérienne renommée, a suscité l’admiration du public algérien avec son rôle de « Saliha Tchaklala » dans la série dramatique algérienne qui a connu un grand succès durant ce ramadan, « Eddama ». Lors de son passage dans l’émission “Zapping Ramadan”, Aida a fait des révélations inédites à propos de ce personnage. À en croire ses propos, elle a révélé que « Saliha Tchaklala » est un personnage réel dont elle s’est inspirée pour donner vie à ce rôle à l’écran.

Elle a expliqué que sa mère avait déjà côtoyé Saliha Tchaklala, qui venait vendre « khit errouh » à la chanteuse algérienne majestueuse Naima Dziria et des bracelets à la maman de Aida. Sachant qu’à cette époque notre protagoniste était à l’âge de 7 ans environs. La sœur de Naima et Fella a également ajouté que Saliha était une bonne personne avec un bon cœur, qui était toujours prête à aider les autres. Cependant, elle était souvent trahie par son entourage.

Aida Ababsa a également souligné qu’à l’époque où Saliha Tchaklala vivait, il y avait plusieurs femmes qui portaient des pseudonymes similaires, tels que Saliha Delala, Aicha Rajel, Zhour Romba et Zoulikha Commissaire. Elle a ainsi montré que son personnage de Saliha Tchaklala représente une facette de la réalité vécue par de nombreuses femmes algériennes issues des quartiers populaires.

Aida a su convaincre Yahia Mouzahem

Le rôle d’Aida Ababsa en tant que Saliha Tchaklala dans « Eddama » a été acclamé par le public. Effectivement, elle a su capturer avec brio les nuances et la profondeur du personnage. Son interprétation authentique et émouvante a touché de nombreuses téléspectatrices algériennes, qui se sont identifiées à travers cette femme forte, généreuse mais souvent vulnérable.

Aida Ababsa a indiqué qu’elle a réussi à convaincre le réalisateur Yahia Mouzahem de lui confier le rôle de Saliha Tchaklala, qui est, pour rappel, une femme issue d’un quartier populaire, alors qu’Aida est souvent connue pour jouer des personnages de femmes riches menant une vie extravagante. En effet, l’actrice emblématique a interprété des rôles de femmes aisées dans d’autres séries populaires telles que « El Khawa » ou encore la sitcom « Timoucha ».

En effet, Yahia Mouzahem était initialement hésitant à lui confier le rôle de Saliha Tchaklala en raison de son image habituelle de femme aisée à l’écran. Cependant, elle a prouvé sa polyvalence et sa capacité à se métamorphoser pour incarner des personnages diversifiés, y compris des femmes issues de quartiers populaires. Effectivement, son talent d’actrice lui a permis de relever ce défi avec succès et de donner vie à un personnage réaliste et convaincant dans la série.