Le Real Madrid rend hommage à Benzema pour son dernier match

Ce dimanche, le Real Madrid a accueilli l’Athletic Bilbao au stade Santiago Bernabéu pour le dernier match de la saison de Liga, la 38e journée.

Ce match revêtait une importance particulière, car c’était également la dernière rencontre de Karim Benzema sous les couleurs du Real Madrid après avoir passé 14 saisons au sein du club de la capitale espagnole.

En première mi-temps, l’attaquant français n’a pas réussi à influencer le jeu de son équipe, mais c’est au retour des vestiaires que l’émotion a envahi le stade des Madrilènes, alors qu’ils disaient au revoir à leur numéro neuf français.

Une standing ovation pour l’emblématique attaquant du club madrilène a été performée. Une fois la rencontre terminée, les coéquipiers de Benzema lui ont rendu hommage en le portant et le lançant dans les airs.

Benzema quitte alors le Real comme étant le deuxième meilleur buteur du club et le meilleur passeur de l’histoire du Real Madrid.

Direction l’Arabie Saoudite

Selon le journal espagnol As, Karim Benzema s’apprête à signer un contrat lucratif en Arabie saoudite, avec un salaire énorme pouvant atteindre entre 100 et 200 millions d’euros par an.

Cette information a été confirmée dimanche par la chaîne de télévision d’État saoudienne Al-Ekhbariya, qui annonce la signature imminente de KB9 avec le club saoudien Al-Ittihad. Al-Ekhbariya précise que le club d’Al-Ittihad a conclu un accord officiel avec Karim Benzema pour une durée de deux saisons.

Le président du club et son adjoint se trouvent actuellement à Madrid pour signer officiellement le contrat avec le buteur français, qualifié de « record » par la chaîne.