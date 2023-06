Manchester City remporte la FA Cup sans Mahrez qui n’a pas fêté le titre avec les siens

Ça y est, le Manchester City s’offre un doublé national. Victorieux au bout d’une rencontre difficile, les Cityzens s’adjuge le titre de la Coupe d’Angleterre pour la 7e fois de leur histoire.

Malgré un début tonitruant suite au but du capitaine mancunien, Ilkay Gundogan, qui a montré le chemin du but aux siens dès la 14e seconde, les hommes de Pep Guardiola ont souffert avec leur sacre final.



En effet, les Skyblues ont encaissé le but de l’égalisation avant la fin de la première période. Un but qui a ranimé les espoirs des diables rouges.

Or, le début de la seconde période a été réussi pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, laissé sur le banc, qui, ont inscrit le second but à la 51e minute par le biais du capitaine allemand, Ilkay Gundogan. Un précieux doublé pour les Cityzens qui ont gardé leur avance jusqu’au sifflet final non sans souffrir.



Avec ce sacre en Coupe d’Angleterre, Manchester City consolide son hégémonie nationale et se fraye un chemin vers un triplé historique.

Questionné sur la non-titularisation de son ailier prolifique, Riyad Mahrez, l’entraîneur de Manches City, Pep Guardiola, s’est montré agacé et a dit, « C’est mon qui décide. » explique-t-il au micro de ITV Football.

« What an honour to play a final against Man Utd in this magnificent stadium, in this prestigious and beautiful competition » 🤩

Pep Guardiola is treasuring every moment ahead of the FA Cup final…

