Le ministre de l’Education fixe la date des résultats du BEM 2023

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé que les résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM) seront dévoilés vers le 25 juin en cours. Cette information a été communiquée lors d’une conférence de presse à Tissemsilt, alors qu’il y a donné le coup d’envoi de cet examen, qui se déroule de 5 au 7 juin 2023.

Abdelhakim Belaabed a également évoqué les « fermes mesures dissuasives » visant à lutter contre la triche lors des examens. D’après l’Agence officielle, le ministre a cité la mise en place d’une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque Cour, chapeautée par le Procureur général et comprenant en tant que membres le directeur de l’Education et les autorités sécuritaires et civiles concernées, proposée par le ministère de la Justice.

La lutte contre la triche lors des examens est une priorité pour le ministère de l’Education nationale. Plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années pour lutter contre ce fléau qui nuit à la crédibilité de l’éducation et de l’enseignement en Algérie.

BEM 2023 : plus de 800.000 candidats