La visite d’État du président Tebboune en France reportée après l’été ?

Prévue en mai passé, puis en juin, la visite d’Etat du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France pourrait finalement n’avoir lieu qu’à partir de la rentrée sociale à venir. La question qui se pose c’est, est-ce de simples soucis d’agenda ou un signe de tensions encore présentes ?

En effet, il est vrai que la France et l’Algérie entretiennent des relations diplomatiques assez complexes ces derniers mois. Bien que les tensions se soient apaisées, il reste encore des sujets de tension entre les deux pays. La visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, initialement prévue en mai puis reportée à la seconde quinzaine du mois de juin, pourrait encore être repoussée après l’été selon les informations rapportées par le média Europe 1. Le manque d’accord entre les deux parties sur une date précise en serait la cause principale.

Des tensions persistantes entre les deux pays, principalement ces derniers jours à cause de la question des accords de 1968 entre les deux pays, sur la question migratoire. L’Algérie est sous le choc des attaques répétées de l’autre côté de la Méditerranée. La publication du livre de l’ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, a été vécue comme une attaque supplémentaire. Dans son ouvrage, il remet en cause le traité franco-algérien de 1968 qui détermine les conditions d’accueil et de séjour des Algériens en France.

De plus, l’interview de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe dans L’Express a également suscité des réactions. Celui-ci juge cet accord bilatéral laxiste et dépassé. Cette polémique a contribué à crisper encore davantage les relations entre les deux pays.

La visite d’État de Tebboune à Paris reportée après l’été ?

Le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont du mal à se mettre d’accord sur une date précise pour cette visite d’État. Une source diplomatique a expliqué que les agendas respectifs des deux chefs d’État sont très chargés. Il est donc difficile de trouver un créneau commun pour cette rencontre. Les festivités liées à la commémoration de l’indépendance algérienne sont également un facteur à prendre en compte dans ce report. Emmanuel Macron, quant à lui, doit gérer les affaires internationales dans un contexte de guerre en Ukraine.

Après la pause estivale, il est peu probable que ces deux chefs d’État se mettent d’accord sur une date précise, car la Coupe du monde de rugby qui aura lieu le 8 septembre 2023.

Ces reports à répétitions vont-ils laisser place à de nouvelles tensions entre les deux pays, et la visite aura-t-elle finalement lieu durant l’automne ?