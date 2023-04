Algérie – France : Tebboune se rendra à Paris en juin prochain

Après le report de la visite de Tebboune en France, initialement prévue début mai 2023, et beaucoup de spéculations et de théories sur ce report, on apprend qu’après un appel téléphonique entre les deux chefs d’Etats, cette visite aura finalement bien lieu, mais en juin prochain (durant la seconde quinzaine du mois en question), selon un communiqué de la présidence de la République.

« Aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, dans lequel il lui a adressé, ainsi qu’au peuple algérien, ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Fitr. » Peut(on lire dans le communiqué en question.

Précisant aussi, que les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment la visite d’Etat du Président de la République en France, et ont convenu de la deuxième quinzaine de juin prochain comme date de cette visite, les travaux étant en cours et continus par les deux équipes des deux pays pour en faire un succès.