Finale Champions League : où regarder le match de Manchester City contre l’Inter ce soir ?

C’est le jour J. La finale de la Ligue des Champions 2023 aura lieu ce soir au stade Olympique Atatürk d’Istanbul. En effet, les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, auront à cœur de clore la saison en beauté en remportant l’unique trophée qui leur fait défaut.

Face aux Interistes de Milan, les Cityzens disputeront leur dernier match de la saison en ayant en ligne de mire : un TRIPLÉ HISTORIQUE.

The best of the best on the ultimate stage 🇹🇷 #UCLfinal x @Dan_Draws pic.twitter.com/NEUtT0jsFv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023