Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a félicité son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour sa réélection à la présidence de la République de Turquie, lors d’un entretien téléphonique entre les deux chefs d’Etats.

En effet, cette conversation téléphonique, qui a eu lieu le mercredi 31 mai 2023, a été l’occasion pour le président Tebboune de réitérer ses vives félicitations, au nom du peuple algérien et en son nom personnel, à Erdogan.

Dans un communiqué de la Présidence de la République, il est précisé que le président Tebboune a souhaité succès et réussite à son homologue turc, après cette victoire démocratique qui est l’œuvre du peuple turc. Cette déclaration montre que le président algérien salue la démocratie en Turquie et qu’il est convaincu que la réélection de M. Erdogan est le fruit d’un choix libre et éclairé de la population turque.

Erdogan invite Tebboune à la cérémonie d’investiture en Turquie

Le président turc a, pour sa part, remercié son homologue algérien pour ses félicitations et l’a invité à prendre part à la cérémonie de son investiture. Cette invitation montre la volonté des deux chefs d’État de renforcer les relations entre l’Algérie et la Turquie.

Pour conclure, il est important de noter que l’Algérie et la Turquie entretiennent des relations historiques depuis l’époque de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. En effet, la Turquie a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Algérie en 1962. Depuis lors, les deux pays ont travaillé ensemble pour renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment économique, culturel et militaire.

