Annoncé partant du Real Madrid, Benzema crée la surprise

Annoncé partant du Real Madrid, Karim Benzema sort du silence. Il plane toujours le suspense sur son avenir.

La rumeur d’un départ de Karim Benzema du Real Madrid va bon train ces dernières heures. Plusieurs médias espagnols et français l’annoncent partant au terme de la saison en cours. En plein feuilleton, KB9 a reçu un trophée de la part du journal espagnol « Marca », l’honorant comme véritable légende du sport espagnol. Interviewé par le quotidien espagnol spécialisé en sport, le joueur a esquivé aux questions relatives à son avenir.

« Pour l’instant oui je suis à Madrid, il y a match samedi ». Dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : « Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid ? Ce qui parle en ce moment, c’est internet. Mais la réalité, ce n’est pas internet. Je suis à Madrid ». A-t-il indiqué.

Reste à savoir maintenant si Benzema préfère patienter jusqu’après le dernier match de la Liga, prévu dimanche, pour annoncer officiellement son départ. Le Real Madrid accueillera à l’occasion l’Athletico Bilbao au Bernabeu.

🚨💣 Benzema: « Say something about my future? Why would I say anything? People talking? It’s internet. Reality isn’t internet. » pic.twitter.com/jhF0xBxVIM

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2023