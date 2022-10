Résidant en Algérie, le doyen des Benzema lance un SOS à Karim

Le doyen de la famille Benzema demande à Karim de venir en aide au village de ses ancêtres, située dans une zone montagneuse à Béjaia. Il lui appelle également d’emboiter le pas à Zinedine Zidane.

Lauréat Ballon d’Or France Football 2022, Karim Benzema fait la fierté du village de ses ancêtres à Béjaia, en l’occurrence Ait Djellil. C’est le deuxième footballeur français d’origine algérienne, plus exactement de Béjaia, qui reçoit la fameuse distinction personnelle après Zinedine Zidane en 1998.

Un de ses proches d’Ait Djellil lui a adressé un message, via une vidéo publiée sur les réseaux. Il s’agit de son oncle Rachid Benzema. En effet, ce dernier n’a pas hésité à demander à Karim de venir en aide au village de ses parents, en ce qui concerne notamment la réalisation du projet d’approvisionnement en eau potable dans le village.

« Mon cher cousin, Karim, je te lance un appel pour venir en aide au village de tes ancêtres. On souffre du manque d’eau potable. Certes, on a trouvé les sources d’eau, mais on manque des moyens pour les faire parvenir au village. On sait que tu as les moyens, alors, s’il te plait, aides nous. On te serait reconnaissants ». Lance Rachid Benzema. A 90 ans, il est le doyen de la famille Benzema au village Ait Djellil.

« J’aimerais bien si tu t’inspire de l’esprit de Zidane »

On s’adressant toujours au meilleur buteur du Real Madrid, Rachid Benzema lui demande également d’emboiter le pas à Zinedine Zidane. Ce dernier, a déjà aidé le village de ses ancêtres à Béjaia.

« J’aimerais bien si tu t’inspire de l’esprit de Zidane qui a déjà aidé le village de ses ancêtre. Je ne te demande rien pour moi, je me contente du peu, Dieu merci. Je t’embrasse très fort, c’est ton oncle Rachid, doyen de la famille Benzema ». A-t-il ajouté.

Reste à savoir maintenant si KB9 répondra favorablement au message d’aide de son oncle. A noter que le joueur avait visité à plusieurs reprises le village d’Ait Djellil lorsqu’il était jeune. Mais ça fait plusieurs années qu’il n’est pas venu en raison de ses engagements sportifs, notamment depuis qu’il a rejoint le Real Madrid en 2009.