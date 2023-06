Alexandre Oukidja raccroche les crampons avec la sélection algérienne

Présent à Sidi Moussa en marge du rassemblement de l’équipe d’Algérie, le portier international algérien, Alexandre Oukidja, a fait une annonce importante à l’ensemble du staff technique national et au peuple algérien.

En effet, le gardien de but algérien a annoncé qu’il prend sa retraite internationale à l’âge de 35 ans. Profitant de cette ultime prise de parole en tant qu’international, Oukidja est revenu sur son passage avec les Verts tout en expliquant son choix.

Ainsi, Oukidja a dit, « C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce que je prends ma retraite internationale. Dans une carrière de footballeur, il faut savoir quand arrêter », a-t-il dit.

Champion d’Afrique en 2019 avec la sélection algérienne, Oukidja a dévoilé les raisons pour lesquelles il raccroche les crampons, « Si j’arrête la sélection aujourd’hui, ce n’est pas que j’ai envie d’arrêter, c’est surtout pour ma santé. Quand on est un international, il faut être performant, il faut être à 100% » ajoute-t-il.



Le portier du FC Metz est revenu sur ses moments forts en sélection en exhibant les maillots qu’il a portés avec les Verts, « Ma première sélection était en 2018. On a gagné 4-1 face au Togo. C’est ma première fierté. » explique Alexandre Oukidja. Finalement, Oukidja a tenu à souhaiter une bonne continuation à l’équipe d’Algérie en affirmant qu’il sera le premier à être derrière les Fennecs lors des prochaines échéances.

Le message fort de Belmadi à Oukidja

La sélection algérienne du football a rendu hommage à Alexandre Oukidja suite à l’annonce de sa retraite internationale. En effet, le portier algérien a été présent à Sidi Moussa pour annoncer sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

De son côté, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s’est exprimé sur le choix d’Oukidja, « grand professionnel qui n’a jamais rechigné à venir défendre les couleurs de son pays et de travailler dur aux entraînements, même s’il n’a pas été souvent titulaire à son poste » dit Belmadi.

Ces moments émouvants se sont achevés sur les derniers mots d’Alexandre Oukidja en sélection algérienne, « Je suis très honnête et je n’ai jamais triché, ni avec moi-même et encore moins avec les autres et surtout pas la sélection de mon pays, d’où ma décision de me retirer de l’équipe nationale, car mon corps ne répond plus comme avant, surtout avec les exigences du très haut niveau », explique-t-il.

Ce fut la dernière déclaration d’un portier qui a accompli sa mission en sélection algérienne.