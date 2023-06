4 ressortissants maliens portés disparus retrouvés morts dans le désert près de Tamanrasset

4 individus portés disparus depuis plusieurs jours ont été retrouvés morts dans une région isolée près de Tamanrasset ce dimanche. Le groupe se dirigeait vers une zone frontalière en véhicule puis a disparu dans la nature sans laisser de traces.

Plusieurs jours après les premières recherches, une association locale tombe sur un premier cadavre correspondant au signalement enregistré par un proche de la victime. L’équipe ne tarde alors pas à localiser les 3 autres dépouilles, logées non loin de là, dans une zone aride près de la frontière malienne.

4 ressortissants maliens disparaissent dans le Sahara près de Tamanrasset

Un ressortissant malien a signalé la disparition de son frère, n’ayant pas donné de nouvelles depuis 20 jours, aux autorités de Tamanrasset ce vendredi. Le concerné, accompagné de 3 autres ressortissants maliens, ont été vus pour la dernière fois à près de Timiaouine, aux environs de la frontière avec le Mali. Les 4 individus ont quitté la wilaya en direction de la zone frontalière située à 700 km de là à bord d’un semi-remorque et n’ont pas donné signe de vie depuis.

Alertée par les autorités, l’association Ghout de Tamanrasset prend en charge immédiatement les recherches. Un ratissage des zones avoisinant Timiaouine est alors enclenché dès samedi. Même si les chances de retrouver des survivants perdus en plein désert sont minimes à cette époque de l’année, les équipes ne lâchent pas prise. Les bureaux des localités avoisinantes se joignent à la battue organisée et ratissent ainsi plusieurs secteurs, allant d’El Fagh à Timiaouine.

Les corps des 4 disparus retrouvés dans le désert près de Tamanrasset, les recherches se clôturent

Ce dimanche, une équipe de l’association est dépêchée à Thaghr Tahtani, à 100 km environ de Timiaouine. Après plusieurs heures de recherche, le groupe tombe finalement sur un premier corps dans une zone isolée.

Focalisant leurs efforts sur la même région, les membres de l’association ratissent la zone de plus belle et ne tardent ainsi pas à tomber sur les 3 autres dépouilles. Le reste des victimes est localisé non loin de la première, à 25 km d’Oued Anzouzm plus exactement.

Aucun détail concernant l’âge ou la cause de la mort n’a encore été partagé par les autorités à l’heure actuelle.