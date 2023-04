Immigration clandestine : la disparition en mer d’une fillette algérienne de 7 ans émeut l’Espagne

Le phénomène d’immigration clandestine n’arrête pas de faire des victimes en Algérie. Prendre la mer sur une embarcation de fortune sans garantie d’arriver de l’autre côté, tel est le sort de ceux qui se tentent à immigrer illégalement vers l’Europe. Malheureusement, ce ne sont pas que des adultes qui risquent leurs vies, on retrouve aussi des adolescents, des enfants et même des bébés à bord de ces chaloupes. Ce vendredi, les garde-cotes espagnols ont annoncé la disparition en mer d’une fillette algérienne embarquée sur un navire d’harragas.

Disparition d’une fillette de 7 ans en mer suite à une opération d’immigration clandestine

Ce vendredi 22 mars, les autorités espagnoles ont réussi à repêcher des survivants « harragas » au large de côtes du pays. Selon les sources locales, 156 personnes ont pris la mer à bord d’un canot depuis la wilaya d’Oran, en direction d’Almeria, en Espagne. Si la plupart ont pu être sauvés par les gardes cotes, 6 à 7 personnes sont portées disparues en mer jusqu’ici, dont une petite fille d’à peine 7 ans. La fillette avait embarqué avec sa mère, après que celle-ci ait payé 7 000 euros pour rejoindre son fils de l’autre côté de la Méditerranée.

Si la mère a pu être sauvée, sa fille, elle, n’a pas encore été retrouvée par les autorités. Les recherches de survivants dans la zone sont toujours en cours. Les survivants ont indiqué à la police locale avoir payé 5000 euros chacun pour la traversée. Un montant bien trop élevé pour un voyage où personne n’a la garantie de rester en vie.

L’immigration clandestine vers l’Espagne connaît un pic à la fin de l’année 2022

Un rapport publié par les autorités espagnoles fait état de 251 harragas arrivés au large des cotes entre le 25 décembre et le 02 janvier. Un pic conséquent, mais pas sans précédent pour l’immigration clandestine dans le pays. L’année 2022 a été particulièrement florissante pour le business des passeurs algériens, qui ont réussi à faire entrer plus de 12 000 harragas en Espagne. Le phénomène touche aussi bien les jeunes hommes que les femmes et les enfants, et même les personnes âgées dernièrement.

