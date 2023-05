Un responsable rassure à propos des sujets du BEM et du BAC 2023

Les questions d’examen du baccalauréat (BAC) et de l’enseignement moyen (BEM) sont faits à partir des cours programmés de l’année scolaire 2022-2023, a déclaré l’inspecteur général du ministère de l’Éducation nationale, Mustapha Ben Zemrane.

Lors d’une interview à la radio algérienne, il a souligné que les institutions éducatives ont connu une stabilité remarquable cette année, permettant une bonne mise en œuvre des programmes éducatifs prévus.

Pas de fuites d’examen grâce aux mesures prises par le bureau national des examens et des concours. En effet, Ben Zemrane a exclu toute fuite de questions d’examen en raison des mesures prises par le Bureau national des examens et des concours. Il a exhorté les élèves et les parents à se concentrer sur la révision dans le calme et à ne pas accorder d’importance aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les sujets des examens.

Le personnel chargé de la préparation des questions d’examen a été isolé du monde extérieur depuis un certain temps, a ajouté Ben Zemran, affirmant que cette année aussi, ils réussiront ce défi, tout comme ils l’ont fait l’année dernière.

Plus de 790 000 candidats à l’examen du baccalauréat cette année

Ce même intervenant a révélé que plus de 790 000 candidats ont passé l’examen du baccalauréat (BAC) cette année, dont plus de 520 000 élèves et plus de 269 000 personnes libres. Les femmes représentent la majorité des candidats cette année, avec plus de 58% des inscriptions, tandis que les hommes représentent un peu plus de 41%.

Le nombre de candidats à l’examen de l’enseignement moyen (BEM) a dépassé les 800 000 cette année, dont 780 000 élèves et 88 000 personnes libres, selon le responsable. Les filles représentent la majorité des candidats, avec plus de 52% des inscriptions, tandis que les garçons représentent 48 % des candidats.