Top 5 des NFT les plus chers

Les temps changent et les préférences des individus aussi. De l’époque où la plupart des personnes se préoccupaient avant tout de leurs besoins fondamentaux à aujourd’hui, où les individus sont prêts à payer des sommes colossales pour des NFT. Qu’est-ce que cet engouement pour les NFT et pourquoi attirent-ils des prix aussi ridicules ?

Les NFT sont des jetons non fongibles. Les NFT sont un concept émergent qui prend de l’ampleur à un rythme effréné. Si vous n’êtes pas novice en matière de crypto-monnaie, vous avez peut-être déjà entendu parler des NFT. Ce sont simplement des jetons, qu’ils soient numériques ou physiques. En réalité, un NFT n’est pas un actif, seulement un certificat numérique conférant la propriété d’un actif tokenisé. Comme les NFT, vous pouvez également investir dans Bitcoin en visitant une plateforme de trading fiable telle que Immediate Connect

L’envie d’investir dans les NFT est l’une des principales raisons des prix scandaleusement élevés. Cependant, le caractère unique des NFT est leur principale source de valeur. Un NFT n’est pas interchangeable. De plus, les NFT sont rares, ce qui ajoute encore à leur valeur élevée. Pour comprendre à quel point les NFT peuvent être chers, examinons les cinq NFT les plus coûteux à ce jour.

The Merge (=La fusion) – 91,8 millions de dollars

Une œuvre d’art numérique intitulée « The Merge » a choqué le monde des amateurs de NFT lorsqu’elle a été vendue pour près de 100 millions de dollars en décembre 2021. L’œuvre est l’œuvre d’un certain Pak, un personnage anonyme grâce à la puissance de la technologie blockchain qui sous-tend les NFT. Alors que dans la plupart des cas, ce sont des particuliers qui achètent des œuvres d’art, près de 30 000 entités ont acheté ce NFT collectivement.

Everydays : Les 5 000 premiers jours – 69,3 millions de dollars

Le NFT « Everydays : Les 5 000 premiers jours » de l’artiste numérique Mike’ Beeple’ Winkelmann arrive en deuxième position après « The Merge ». Ce NFT, qui montre généralement une collection de plus de 5 000 images représentant la peur de la technologie dans la société, a été vendu 69,3 millions de dollars chez Christie’s.

Clock (= L’Horloge) – 52,7 millions de dollars

L' »Horloge » arrive en troisième position dans la liste des NFT les plus coûteux. Ce NFT, principalement vendu à des fins caritatives pour récolter des fonds afin d’aider à retrouver la liberté de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a été vendu 52,7 millions de dollars en février 2022. Le NFT a également été réalisé par Pak, la même entité anonyme derrière « The Merge ».

HUMAN ONE – 28,9 millions de dollars

Le NFT de Beeple, « HUMAN ONE », est le quatrième NFT le plus cher. Il a été vendu pour 28,9 millions de dollars lors de la vente aux enchères numérique de Christie’s en novembre 2021. C’est l’entrepreneur suisse Ryan Zurrer qui a acheté ce NFT. Cela montre à quel point les individus sont prêts à dépenser des millions de dollars pour des NFT.

CryptoPunk #5822 – 23,7 millions de dollars

Enfin, le NFT de LarvaLab, CryptoPunk # 5822, arrive en cinquième position sur notre liste. Et ce n’est qu’une des NFT de la collection CryptoPunk. En février 2022, Deepak Thapliyal a acheté ce NFT pour la somme astronomique de 23,7 millions de dollars. Même avec ce NFT, l’acheteur est un particulier.

Conclusion

Notre liste des cinq NFT les plus chers montre que les NFT peuvent être coûteux. Ils n’ont pas de valeur fixe et divers facteurs les influencent souvent, notamment la rareté et l’objet de la vente, comme dans le cas de « Clock ». Aucun des cinq NFT de la liste ne s’est vendu pour moins de 20 millions de dollars.

Il y a plusieurs choses à retenir. Les NFT sont la prochaine grande affaire après les crypto-monnaies. Avec des prix atteignant presque la barre des 100 millions de dollars, nous ne devrions pas être choqués de voir des NFT qui attireront bientôt plus de 100 millions de dollars. La demande est bien là.

Photo by Traxer on Unsplash