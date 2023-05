Tebboune appelle les pèlerins à être les meilleurs ambassadeurs de l’Algérie

« Premier vol, cette nuit, de nos pèlerins vers les Lieux Saints, soyez les meilleurs ambassadeurs de votre pays.. Prospérité et succès pour tous.. Que votre Hadj soit accepté, vos pêchés pardonnés et bon retour à tous sains et saufs », a écrit le Président Tebboune sur son compte twitter.

الليلة أول رحلة لحجّاجنا الميامين نحو البقاع المقدسة، إن شاء الله، فكونوا خير سفراء لوطنكم. يُسرٌ وتوفيق للجميع..حج مبرور وذنب مغفور وعودة ميمونة سالمين غانمين، بحول الله. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 31, 2023

Par ailleurs, le nombre de pèlerins algériens de cette année a dépassé pour la première fois dans l’histoire du pays les 40 000. C’est le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youssef Belmehdi, qui a révélé cette information lors d’une réunion de l’équipe algérienne en charge du pèlerinage. La mission de cette année a doublé celle de l’année dernière, qui avait été exceptionnelle en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures exceptionnelles prises pour le pèlerinage.

Belmehdi a souligné que la mission de l’année dernière avait été couronnée de succès et avait reçu les remerciements et les éloges du royaume d’Arabie Saoudite. Il a exprimé l’espoir que l’Algérie obtienne toujours une part supplémentaire du pèlerinage en raison de l’énorme afflux de pèlerins algériens.

Les autorités saoudiennes saluent les efforts de l’Algérie pour la réussite du pèlerinage

De plus, le ministre a également souligné que l’État algérien avait fourni tout ce dont les pèlerins avaient besoin en termes d’équipements médicaux, de médicaments et de soins, qui étaient désormais accessibles à cette foule impressionnante de pèlerins.

Le succès de la mission de cette année est une grande fierté pour l’Algérie, qui accorde une grande importance au pèlerinage et considère cela comme une obligation religieuse pour les musulmans. Le nombre croissant de pèlerins chaque année est une preuve de la forte adhésion des Algériens à cette pratique religieuse.

Pour conclure, les mesures prises par les autorités algériennes pour faciliter le pèlerinage et assurer le bien-être des pèlerins ont été saluées par les organisations de pèlerinage et les pèlerins eux-mêmes. Les efforts du gouvernement pour garantir un pèlerinage sûr et confortable ont également été reconnus par les autorités saoudiennes.