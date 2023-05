Quel est le rôle des NFT ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler des jetons non fongibles (NFT) ou vous êtes nouveau sur le terme. Quoi qu’il en soit, les NFT sont devenus l’un des actifs d’investissement numérique les plus idéaux et les plus populaires. Les jetons non fongibles sont différents des crypto-monnaies. Cependant, ils fonctionnent tous les deux sur des réseaux basés sur la blockchain. La blockchain Ethereum est celle qui peut actuellement accueillir les NFT. Donc, si vous envisagez d’échanger des Bitcoins, vous pouvez envisager de visiter une plateforme de trading fiable comme https://immediate-edge.co/fr/

Mais la domination d’Ethereum sur les NFT pourrait ne pas durer éternellement. La communauté mondiale du Bitcoin n’a eu de cesse d’améliorer la plateforme pour qu’elle puisse accueillir d’autres actifs numériques tels que les jetons non fongibles. La capitalisation boursière de Bitcoin va donc continuer à gonfler. Peut-être que Taproot relèvera ce défi ou établira un meilleur cadre pour le résoudre. Par conséquent, malgré la valeur de marché totale relativement mineure d’Ethereum, la plateforme offre aux investisseurs qualifiés d’excellentes options d’investissement et une grande diversité.

En quoi consistent les NFT

Les jetons non fongibles sont des actifs numériques sans valeur monétaire directe. Ils représentent plutôt des actifs physiques stockés en toute sécurité ailleurs. De plus, les NFT possèdent des caractéristiques numériques uniques. Cela signifie qu’un NFT est entièrement différent d’un autre. Cette incroyable unicité permet aux jetons non fongibles de représenter des actifs physiques spécifiques.

Les NFT comprennent une variété d’œuvres d’art soigneusement conçues et stockées au format numérique. Certains des actifs existants représentés par les NFT sont des propriétés immobilières, des trophées et des peintures, entre autres. Cela montre la différence frappante entre les jetons non fongibles et les crypto-monnaies telles que l’Ethereum et le Bitcoin. Par exemple, contrairement aux NFT, les pièces d’une crypto-monnaie donnée sont identiques à tous égards. Les NFT sont essentiels dans les écosystèmes commerciaux modernes pour les raisons suivantes.

Ils élargissent les marchés

L’inaccessibilité des marchés est l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises, et les actifs numériques ne font pas exception. Si un marché donné est difficile d’accès, les acheteurs et les investisseurs ont tendance à l’ignorer. Mais les NFT redéfinissent tout en rendant les actifs physiques accessibles en ligne à tous les acheteurs qui le souhaitent.

Tout comme vous vous rendez sur des bourses de crypto-monnaie populaires pour échanger des crypto-monnaies, vous devez ouvrir un compte sur un marché pour acheter ou vendre des jetons non fongibles. Depuis leur création, les NFT ont considérablement augmenté la couverture du marché, entraînant une croissance massive de l’activité.

Les NFT garantissent des transactions efficaces

Une grande efficacité est irremplaçable dans la gestion d’une entreprise. Elle permet de minimiser les coûts, d’augmenter la productivité et de garantir des opérations sans stress. C’est là que les NFT entrent en jeu. Les jetons non fongibles permettent de transférer en ligne la propriété d’un bien d’une personne à une autre, même si les parties concernées se trouvent à plusieurs kilomètres l’une de l’autre. En effet, les NFT ne sont qu’une représentation, et non les actifs physiques réels vendus ou achetés. Un investisseur gagnerait donc du temps et économiserait d’autres ressources s’il utilisait les NFT au lieu des actifs existants.

Ils offrent une sécurité des actifs inégalée

Les personnes développent et déploient des NFT sur la blockchain Ethereum. Cela signifie que toutes les transactions de NFT sont enregistrées de manière permanente sur la blockchain, tout comme les autres crypto-monnaies. Par conséquent, les transactions avec des jetons non fongibles garantissent une grande intégrité et limitent les activités frauduleuses. En outre, la blockchain est fortement cryptée pour empêcher tout accès illégal. Par conséquent, les NFT sont idéaux pour le transfert de propriété d’actifs en toute sécurité.

Ils favorisent l’innovation

La technologie qui sous-tend les crypto-monnaies et les jetons non fongibles mérite d’être préservée. De plus, il est vital de l’améliorer pour de meilleures applications futures. Les jetons non fongibles ont nécessité l’amélioration d’autres réseaux de blockchain afin d’accueillir davantage d’actifs et de fonctionnalités. Par exemple, la mise à niveau Taproot augmente la capacité du réseau Bitcoin à accueillir davantage de fonctionnalités et d’actifs.

Le résultat

Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques qui n’ont pas de valeur monétaire mais représentent des actifs physiques situés ailleurs. Chaque jeton possède des caractéristiques numériques uniques, contrairement aux crypto-monnaies, qui sont toujours identiques pour une monnaie numérique donnée. En outre, les NFT existent en tant qu’œuvres d’art stockées sous forme numérique. Ils peuvent représenter des biens immobiliers, des trophées ou des peintures rares. Ils sont essentiels car ils permettent d’étendre la couverture du marché, de promouvoir l’innovation, de garantir la sécurité des transactions et d’offrir une grande efficacité opérationnelle.