Le temps en Algérie ce mardi 7 mai : à quelle météo faut-il s’attendre aujourd’hui ?

Alors que les journées précédentes étaient baignées d’une douce atmosphère printanière, marquée par une légère hausse des températures, une évolution météorologique semble se profiler à l’horizon. Le bulletin météo pour ce mardi 7 mai nous invite à naviguer à travers une palette contrastée de conditions météorologiques à travers le territoire national.

Dans l’Ouest du pays, le ciel s’annonce dégagé à partiellement voilé, tandis que quelques formations nuageuses cumuliformes se dessineront sur les hauts plateaux, pouvant entraîner quelques averses isolées en matinée. Pour les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec des averses parfois orageuses qui se dissipent progressivement dans le Centre-Ouest en fin d’après-midi. Cependant, le ciel deviendra de plus en plus chargé sur le Centre-Est et l’Est à partir de l’après-midi, accompagné de quelques averses de pluie parfois orageuses, notamment sur les hauts plateaux Est et les Aurès où les averses pourraient être localement assez intenses.

Pour les régions sahariennes, le bulletin météo de l’ONM pour ce mardi prévoit un ciel passagèrement nuageux de l’Extrême Sud jusqu’au Hoggar/Tassili et au Sud du Sahara Oriental, avec le développement de foyers orageux isolés dans l’après-midi et en soirée, pouvant occasionner quelques précipitations localisées. Par ailleurs, dans les autres régions du pays, un ciel dégagé à partiellement voilé sera généralement observé, offrant ainsi des conditions météorologiques plus clémentes.

Météo Algérie : quelles sont les températures maximales du jour ?

Du côté des températures, les prévisions de Météo Algérie nous livrent un aperçu des variations attendues du mercure à travers le pays. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 20 et 27 °C. Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, les températures maximales varieront entre 19 et 31 °C. En revanche, dans les vastes étendues de notre grand Sud, les températures atteindront des sommets, oscillant entre 29 et 45 °C.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’ONM maintient la vigilance jaune pour “pluie” et “orage” dans tois wilayas du Sud, à savoir Tamanrasset, Djanet et Illizi. Cette alerte rappelle l’importance de rester vigilant et de se préparer à faire face aux éventuelles précipitations et orages, en particulier dans ces régions où les conditions météorologiques peuvent être plus extrêmes.