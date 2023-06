Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 6 juin ?

Bien que la persistance de la pluie et des orages aient marqué les prévisions météorologiques durant les semaines précédentes, le beau temps semble s’installer de nouveau en Algérie avec un ciel dégagé, un soleil resplendissant et des températures agréables. Dans cet article, découvrez le bulletin météorologique pour mieux préparer vos activités de la journée !

Dans son bulletin météo pour ce mardi 6 juin 2023, Météo Algérie a prévu un temps généralement voilé sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest du pays, et un ciel couvert sur les hauts plateaux, avec formation de quelques cellules orageuses isolées à partir de l’après-midi, pouvant engendrer des pluies.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont aussi indiqué qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions côtières et intérieures du Centre. Notant, qu’au niveau des hauts plateaux, un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous avec de légers orages prévus au cours de l’après-midi.

Concernant les régions Est du pays, Météo Algérie a prévu des passages nuageux sur les régions côtières et intérieures, avec quelques pluies sur les régions de l’extrême Est, d’améliorant progressivement à partir de l’après-midi. Enfin, l’ONM a fait savoir qu’un temps dégagé à partiellement voilé marquera les régions de notre grand Sud.

Bulletin Météo : les températures prévues ce 6 juin

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce mardi indiquent que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 23 et 31 °C sur les régions côtières, entre 23 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 30 et 44 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, le mercure atteindra 24 °C à Alger, 21 °C à Tlemcen, 23 °C à Souk Ahras, 28 °C à Tiaret, 34 °C à Biskra, 41 °C à Adrar et 44 °C à In Salah.

Enfin, il convient de noter que la pluie continuera d’affecter quelques wilayas du pays. En effet, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Naama, El Bayadh et Laghouat.